Putra Maradona: Messi tidak akan menjadi yang terhebat dalam sejarah, meskipun ia memenangkan Piala Dunia 10 kali

Menjelang final Piala Dunia 2026 yang dinantikan malam ini, Diego Maradona Jr., putra mendiang legenda Argentina, menyampaikan pendapatnya dengan tegas mengenai topik yang selalu paling kontroversial, dengan menegaskan bahwa perbandingan apa pun antara almarhum ayahnya dan Lionel Messi sama sekali tidak berdasar.

Saat berbicara mengenai kekuatan utama timnas Argentina saat ini, Maradona Jr. menyoroti semangat kebersamaan yang telah mengantarkan tim tersebut ke final Piala Dunia untuk kedua kalinya secara berturut-turut.

Dia mengatakan, seperti dilansir situs Football Italia: “Ini adalah tim yang luar biasa tanpa diragukan lagi, dan ketika kaptennya berada dalam kondisi fokus penuh, dia membuat perbedaan.”

Ia melanjutkan: “Mereka berhasil menembus final berkat karakter yang kuat, dedikasi, dan keinginan yang sangat besar untuk menang. Hal ini tetap berlaku terlepas dari seberapa besar kontribusi Messi secara tepat, meskipun ia jelas memainkan peran sentral sepanjang turnamen.”

Namun, ketika ditanya mengenai perbandingan yang terus-menerus antara Diego Maradona dan Lionel Messi yang mendominasi liputan media selama turnamen ini, Maradona Jr. tidak ragu untuk sepenuhnya menolak perdebatan tersebut.

Ia menegaskan: “Dengan segala hormat, siapa pun yang membuat perbandingan semacam itu adalah orang yang sangat bodoh.”

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Ia melanjutkan: “Pertama, bahkan Messi sendiri mengakui bahwa perbandingan ini tidak tepat karena Diego adalah yang nomor satu. Kedua, sepak bola sebagai olahraga telah berubah secara radikal. Bagaimana mungkin membandingkan seorang pemain yang berkompetisi di era di mana hampir segala hal diperbolehkan di lapangan: tendangan, pukulan, dan tekel kasar, dengan pemain sepak bola yang bermain di era di mana penalti bisa diberikan hanya karena langkah kecil di atas kaki lawan? Dan ketiga, Anda tidak bisa begitu saja membandingkan makhluk luar angkasa dengan manusia.”

Malam ini, Messi akan turun ke lapangan dengan peluang bersejarah untuk memenangkan dua gelar Piala Dunia berturut-turut, sebuah prestasi yang bahkan tidak dapat dicapai oleh sang legenda Diego Maradona setelah kemenangannya pada tahun 1986.

Namun, menurut putranya, prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini—bahkan jika tercapai—tidak akan mengubah urutan historis di antara kedua ikon tersebut.

Maradona Jr. menyimpulkan dengan mengatakan bahwa kemenangan Messi di Piala Dunia untuk kedua kalinya berturut-turut “akan menjadikannya sosok yang lebih penting bagi negaranya, tetapi dalam konteks perbandingan ini, dia bisa saja memenangkan Piala Dunia 10 kali, dan itu tidak akan mengubah apa pun.”

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