Dalam langkah mengejutkan yang bakal mengubah peta sepak bola Eropa, Federasi Sepak Bola Belanda mengumumkan penunjukan pelatih asal Spanyol Xavi Hernandez sebagai direktur teknik baru timnas Belanda.

Legenda Barcelona berusia 46 tahun itu akan mengemban tugas tersebut menggantikan Ronald Koeman, setelah mencapai kesepakatan resmi dengan Federasi Sepak Bola Belanda yang berlaku hingga putaran final Piala Dunia 2030.

Xavi berkata dalam pernyataan pertamanya usai menandatangani kontrak: "Merupakan sebuah kehormatan besar bagi saya untuk menjadi pelatih timnas Belanda".

Ia menambahkan: "Sebagai salah satu lulusan akademi Barcelona, dan sangat dipengaruhi oleh sosok-sosok seperti Johan Cruyff dan Rinus Michels, saya merasakan keterikatan khusus dengan sepak bola Belanda".

Bintang Spanyol sekaligus mantan direktur teknik Barcelona itu melanjutkan: "Bisa dikatakan bahwa saya, dengan caranya sendiri, adalah anak dari sepak bola Belanda".

Penunjukan Xavi ini membuka lembaran baru dalam sejarah timnas Belanda, di mana Federasi Sepak Bola Belanda bertaruh pada filosofi sepak bolanya yang dekat dengan mazhab total football untuk mengembalikan Belanda ke podium juara.