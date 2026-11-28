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Pelatih kepala Al-Ahli asal Belanda, Marino Pusic, menyampaikan pesan emosional kepada para suporter setelah mereka menuntut pemecatannya dalam laga melawan Al-Taawoun di Liga Pro Saudi.

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Al-Ahli menang 3-1 atas tamunya, Al-Taawoun, dalam pertandingan yang digelar pada Sabtu malam di Stadion Al-Inma, Jeddah, dalam lanjutan pekan ke-13 Liga Pro Saudi.

Dalam konferensi pers seusai pertandingan, seperti dikutip surat kabar Arab Saudi "Al-Riyadiyah", Pusic berkata: "Kami menguasai jalannya babak pertama, tetapi kami kurang rapi dalam membangun serangan. Sepanjang babak itu, lawan kami hanya mendapatkan satu tembakan dan mencetak gol darinya, lalu kami berhasil menyamakan kedudukan di akhir babak."

Ia menambahkan: "Di babak kedua, kami membicarakan perlunya bekerja lebih keras. (Edouard) Mendy melakukan penyelamatan-penyelamatan luar biasa yang membantu kami, dan reaksi para pemain sangat istimewa. Saya berterima kasih kepada mereka atas hal itu."

Ia melanjutkan: "Saya sangat bangga kepada para pemain, kami berjuang bersama, dan hubungan saya dengan mereka baik. Saya akan bertahan sampai akhir agar tim ini sukses dan membuat para suporter bangga."

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Pusic menutup pernyataannya dengan membahas nyanyian suporter yang menuntut pemecatannya. Ia berkata: "Saya manusia, dan apa yang terjadi tentu saja menyakitkan bagi saya. Namun, saya pelatih yang profesional dan berkepala dingin, dan saya akan selalu melakukan yang terbaik bersama seluruh anggota tim."

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Pusic menjalani malam paling menyedihkannya di Liga Pro Saudi setelah mendengar nyanyian yang menuntut pemecatannya dari kursi pelatih kepala tim utama selama lebih dari 90 menit .

Suporter Al-Ahli memutuskan menjadikan laga melawan Al-Taawoun sebagai panggung untuk menyuarakan tuntutan pemecatan pelatih asal Belanda itu, dimulai dengan aksi enggan hadir di tribune Stadion Al-Inma, berbeda dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya.

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Di sisi lain, suporter yang hadir di tribune justru menjadi senjata yang menyerang mantan pelatih Shakhtar asal Ukraina itu dari belakang. Mereka tidak berhenti meneriakkan nyanyian yang menentangnya sepanjang pertandingan, sejak sebelum laga dimulai, saat jeda antarbabak, hingga setelah pertandingan usai.

Suporter Al-Ahli tampil kreatif dalam menyuarakan protes terhadap Pusic. Mereka menyanyikan seruan tersebut dengan berbagai cara dan nada yang beragam, semuanya dengan satu kalimat yang sama, yakni "Pusic Out".

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Sebaliknya, Pusic hanya tersenyum ketika mendengar nyanyian tersebut sambil tetap menjalankan tugasnya memberikan instruksi kepada para pemain, tanpa berusaha terlibat perdebatan apa pun dengan suporter yang hadir.

Sejumlah laporan sebelumnya menyebut manajemen Al-Ahli ingin memecat Pusic sebelum laga klasik melawan Al-Nassr. Namun, krisis keuangan yang tengah dialami klub dan klausul penalti besar dalam kontrak pelatih asal Belanda itu menghalangi langkah tersebut.

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Pusic menduduki kursi pelatih kepala Al-Ahli pada Agustus lalu. Ia menggantikan pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle, yang pergi secara mendadak untuk menangani Newcastle United.

Sejak menangani tim asal Jeddah tersebut, Pusic telah menjalani 20 pertandingan dengan catatan 12 kemenangan, dua hasil imbang, dan enam kekalahan.

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Al-Ahli kini menempati peringkat keempat klasemen Liga Pro Saudi dengan 27 poin, hasil dari sembilan kemenangan dan empat kekalahan, terpaut enam poin penuh dari Al-Hilal yang bertengger di puncak klasemen.