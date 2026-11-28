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Pelatih kepala Al-Ahli asal Belanda, Marino Pusic, mengandalkan kekuatan utamanya saat menghadapi Al-Taawoun di Liga Pro Saudi. Ia juga sudah menentukan pengganti bek asal Brasil, Roger Ibanez.

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Al-Ahli menjamu Al-Taawoun pada hari ini, Sabtu, di Stadion Al-Inma, Jeddah, dalam laga penutup pekan ke-13 Liga Pro Saudi.

Marino Pusic telah mengumumkan susunan pemain inti. Ia menurunkan trio asing di lini serang, dengan penyerang asal Inggris Ivan Toney sebagai ujung tombak, didampingi dua winger, Wenderson Galeno asal Brasil dan Francisco Trincao asal Portugal.

Pelatih asal Belanda itu kembali tidak memasukkan penyerang Arab Saudi Firas Al-Buraikan ke dalam starting XI untuk laga Liga Pro Saudi. Padahal, Al-Buraikan menjadi starter saat Al-Ahli kalah 2-3 dari klub Qatar Al-Shamal pada Senin lalu dalam matchday kelima fase liga Liga Champions Elite AFC.

Pusic juga memainkan dua dari tiga pemain asing di lini tengah, yakni Valentin Atangana asal Prancis dan Eduard Spertsyan asal Armenia, yang berduet dengan pemain Arab Saudi Ziyad Al-Johani.

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Sementara itu, sang pelatih asal Belanda memutuskan memasang bek Arab Saudi Mohammed Sulaiman Bakr di jantung pertahanan untuk menggantikan bek asal Brasil Roger Ibanez yang sedang cedera.

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Ibanez mengalami cedera saat Al-Ahli menang 3-1 atas Al-Nassr pada Jumat dua pekan lalu di Stadion Al-Inma, Jeddah, dalam laga tunda pekan kesembilan Liga Pro Saudi. Akibatnya, ia absen pada laga terakhir melawan Al-Shamal dan juga pada pertandingan kontra Al-Taawoun.

Mohammed Sulaiman Bakr akan bermain bersama bek Turki Merih Demiral di jantung pertahanan, diapit dua bek sayap, Saeed Baattia dan Saad Balobaid, di depan kiper asal Senegal Edouard Mendy.

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Berikut susunan pemain Al-Ahli:

Penjaga gawang: Edouard Mendy

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Lini belakang: Saeed Baattia, Merih Demiral, Mohammed Sulaiman Bakr, Saad Balobaid

Lini tengah: Ziyad Al-Johani, Valentin Atangana, Eduard Spertsyan

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Lini depan: Francisco Trincao, Ivan Toney, Wenderson Galeno

Al-Ahli menjalani laga ini dengan status sebagai penghuni peringkat kelima klasemen Liga Pro Saudi dengan koleksi 24 poin, hasil dari delapan kemenangan dan empat kekalahan, tanpa sekali pun bermain imbang sejauh ini.

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Al-Ahli berambisi meraih kemenangan kedua beruntun di Liga Pro Saudi demi kembali ke zona empat besar. Saat ini mereka tertinggal tiga poin dari tetangga sekaligus rival tradisional mereka, Al-Ittihad, yang menempati peringkat keempat.

Al-Ahli juga ingin terus menempel Al-Hilal, pemuncak klasemen Liga Pro Saudi dengan 33 poin, yang unggul sembilan poin atas mereka dengan jumlah pertandingan yang sama.

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Di sisi lain, Al-Taawoun tengah kesulitan besar musim ini. Mereka terpuruk di peringkat ke-17 atau kedua dari bawah dengan hanya mengoleksi lima poin, hasil dari lima hasil imbang dan tujuh kekalahan, tanpa satu kemenangan pun sejauh ini.

Al-Taawoun menjadi salah satu dari dua tim yang belum pernah menang di Liga Pro Saudi musim ini, bersama Abha yang menghuni dasar klasemen dengan hanya tiga poin.