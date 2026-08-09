Lamine Yamal, bintang Barcelona, tinggal di sebuah vila mewah yang nilainya ditaksir lebih dari 10 juta euro, dilengkapi kolam renang luar ruangan dengan air terjun, lapangan sepak bola pribadi, bioskop, serta berbagai fasilitas mewah lainnya.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Lamine Yamal, yang baru berusia 19 tahun, menjelma menjadi salah satu pemain termuda yang meraih Piala Dunia, sekaligus menjadi sosok yang menarik perhatian besar media.

Kebangkitannya yang secepat roket di sepak bola Eropa memicu rasa penasaran yang kian meningkat tentang kehidupan pribadinya, terutama mengenai tempat tinggalnya saat ini sebagai penyerang Barcelona.

Lamine tumbuh di kawasan Rocafonda, Kota Mataró, sebelum mencatatkan awal karier yang mencolok bersama Barcelona dan timnas Spanyol.

Yamal tampil bersama tim utama Barcelona untuk pertama kalinya pada 2023, saat usianya baru 15 tahun, dan beberapa bulan kemudian ia melakoni debutnya bersama timnas Spanyol, menjadikannya pemain termuda yang mencetak gol dengan seragam Spanyol.

Sejak saat itu, ia meraih tiga gelar Liga, satu gelar Piala Eropa, dan Piala Dunia, hingga menjadi elemen kunci baik bersama klub maupun timnas.

Vila Mewah

Sang penyerang muda saat ini tinggal di sebuah vila mewah di Kota Esplugues de Llobregat, di dalam kompleks hunian eksklusif Ciudad Diagonal.

Properti tersebut ditaksir bernilai lebih dari 10 juta euro dan sebelumnya pernah dimiliki oleh Shakira dan Gerard Piqué, sehingga menjadikannya salah satu lokasi paling ikonik di dunia Barcelona.

Rumah ini dirancang oleh arsitek Mireia Admetller pada 2012, dengan luas lebih dari 3.800 meter persegi yang terbagi menjadi tiga lantai dan dua tingkat bawah tanah.

Rumah tersebut memiliki jendela-jendela lebar, kolam renang luar ruangan yang dilengkapi air terjun, kolam renang dalam ruangan, pusat kebugaran pribadi, lapangan padel, bioskop, ruang penyimpanan anggur, studio rekaman, dan lapangan sepak bola pribadi.

Yamal mempertahankan gaya modern dan cerah yang menjadi ciri dekorasi Shakira, tetapi ia menambahkan sentuhan khasnya sendiri dengan memajang piala, penghargaan, dan cendera mata yang ia kumpulkan sepanjang karier singkat dan suksesnya, serta memperbarui perabotan untuk menjaga suasana terbuka dan nyaman yang menjadi ciri rumahnya yang lama.

Kompleks tersebut terdiri dari empat rumah terpisah; satu untuk orang tua Piqué, kedua untuk orang tua Shakira, ketiga—yang merupakan rumah utama—kini menjadi milik pemain muda Barcelona itu, sementara rumah keempat masih menunggu pengerjaan renovasi. Berkat lokasi vila yang tinggi, tempat ini menawarkan pemandangan istimewa ke arah Kota Barcelona dan Laut Mediterania.

Negosiasi Panjang

Kesepakatan pembelian rumah ini dituntaskan setelah negosiasi yang berlangsung selama tiga bulan, dan prosesnya dilakukan melalui para pengacara, tanpa kehadiran para pemilik sebelumnya.

Rumah tersebut pernah menjadi panggung bagi berbagai momen keluarga dan media yang mempertemukan Shakira dan Piqué, sebelum kini beralih menjadi tempat berlindung baru bagi sang pesepak bola, yang memulai babak baru bertajuk kesuksesan dan stabilitas.

Yamal baru berusia 18 tahun ketika ia memulai proses pembelian rumah ini, hingga kini tinggal di salah satu rumah paling terkenal di Barcelona.