Brasil kembali memuncaki peringkat historis lini serang terbaik di Piala Dunia, unggul dua gol atas Jerman, dalam persaingan statistik simbolis antara dua raksasa sepak bola dunia.

Menurut jaringan berita Brasil “Globo”, timnas Brasil telah menambah jumlah golnya menjadi 241 gol sepanjang sejarah partisipasinya di Piala Dunia, melampaui Jerman yang memiliki 239 gol, berkat gol-gol Matheus Cunha ke gawang Haiti pada edisi turnamen kali ini.

Jerman sempat merebut kembali posisi teratas secara sementara setelah kemenangan telak 7-1 atas Curaçao, sebelum Seleção berhasil merebut kembali posisi pertama dalam persaingan statistik bersejarah ini.

Argentina berada di peringkat ketiga dengan 155 gol, diikuti oleh Prancis dengan 139 gol, lalu Italia dengan 128 gol, dalam klasemen yang masih menunjukkan kesenjangan besar antara tim-tim teratas dan tim-tim lainnya.

Persaingan sengit antara Brasil dan Jerman untuk gelar serangan terbaik dalam sejarah Piala Dunia diperkirakan akan berlanjut sepanjang turnamen Piala Dunia 2026, mengingat kedua tim tersebut tetap mempertahankan kekuatan serangan yang mematikan.