"Puncak Ketidakadilan".. Shubair Mengungkap Kejutan Terkait Pelatih Baru Zamalek

Jurnalis Ahmed Shubair mengungkap perkembangan terbaru terkait penunjukan pelatih baru klub Zamalek, di tengah ketegangan yang terus berlanjut di dalam “Kastil Putih” menanti kepastian identitas pelatih yang akan memimpin tim pada musim baru, sementara manajemen olahraga tetap berpegang pada opsi pelatih asing, dengan mempertahankan Moataz Gamal sebagai opsi cadangan jika negosiasi menemui jalan buntu.

Dalam pernyataannya di radio, Shubair mengatakan bahwa Direktur Olahraga Zamalek, John Edward, masih bersikukuh untuk merekrut pelatih asing guna memimpin tim pada musim depan, sambil menegaskan bahwa ini adalah pilihan utama bagi manajemen olahraga.

Ia menambahkan: “Manajemen Zamalek tetap membuka peluang bagi Mu’tamid Jamal, sebagai antisipasi jika negosiasi dengan pelatih asing gagal… Hal ini merupakan ketidakadilan yang sangat besar bagi Mu’tamid Jamal, karena ia layak diperlakukan dengan hormat saat hengkang, setelah memberikan yang terbaik bagi tim.”

Dalam konteks yang sama, laporan media mengungkapkan bahwa John Edward telah berjanji kepada Dewan Direksi Zamalek untuk menyelesaikan masalah pelatih baru secara definitif paling lambat awal pekan depan, di tengah intensifnya negosiasi dengan lebih dari satu pelatih asing.

Laporan tersebut menjelaskan bahwa direktur olahraga juga sedang berupaya menyediakan gaji pelatih asing untuk enam bulan di muka, dengan tujuan menjamin stabilitas keuangan dan menghindari krisis apa pun yang dapat memengaruhi perjalanan tim selama musim baru.

Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa beberapa pihak yang dekat dengan manajemen Zamalek menyarankan John Edward untuk membatalkan rencana merekrut pelatih asing jika dukungan finansial tersebut tidak dapat dipenuhi, dan lebih baik mempertahankan Mu'tamid Jamal sebagai kepala staf teknis.

Para pendukung pandangan ini berpendapat bahwa Mu’tamad Jamal adalah pelatih yang kompeten dan merupakan putra klub itu sendiri. Selain itu, ia telah menghadapi kondisi keuangan yang sulit yang dialami Zamalek pada musim lalu, serta membuktikan kemampuannya dalam memimpin tim meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan.