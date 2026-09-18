Puncak Calcio: Inter Mengejar Rekor Bersejarah, Kutukan 10 Tahun Mengancam Roma

Para penggemar Serie A, yang disiarkan di stc tv, menantikan laga puncak yang di luar dugaan antara Roma dan tamunya Inter Milan, besok Sabtu, dalam rangkaian pekan kelima Calcio, di Stadion Olimpico.

Roma berbagi puncak klasemen Calcio dengan Inter Milan sang juara bertahan, dengan koleksi 12 poin untuk masing-masing tim, dengan keunggulan bagi Serigala Ibu Kota berkat selisih gol.

Jaringan statistik Opta menyebutkan bahwa pertemuan Roma dan Inter Milan merupakan yang paling banyak menghasilkan gol dalam sejarah Serie A, setelah menyaksikan tercetaknya 540 gol dalam 186 pertandingan, dengan rincian 305 gol untuk Inter Milan dan 235 gol untuk Roma.

Inter Milan tidak kalah dalam 16 dari 18 pertandingan terakhirnya melawan Roma di Serie A, dengan meraih 10 kemenangan dan 6 hasil imbang. Lebih spesifik lagi, Nerazzurri menang dalam 9 dari 11 pertandingan liga terakhir melawan Giallorossi, berbanding dua kekalahan, dan mencetak 24 gol selama periode tersebut.

Inter Milan juga meraih kemenangan dalam kelima pertandingan tandang terakhirnya melawan Roma di Serie A, dengan total 11 gol untuknya, berbanding hanya dua gol untuk Roma, dan ini merupakan rangkaian kekalahan beruntun terpanjang bagi Roma di kandang sendiri melawan satu lawan yang sama sepanjang sejarah keikutsertaannya di Calcio.

Secara umum, Roma belum meraih kemenangan atas Inter Milan di Stadion Olimpico dalam ajang Serie A sejak 2 Oktober 2016, di mana sejak saat itu mereka telah memainkan 9 pertandingan di kandang sendiri melawan Inter, dengan 3 di antaranya berakhir imbang dan 6 kalah.

Opta melanjutkan, "Roma meraih kemenangan dalam 9 pertandingan terakhirnya di Serie A, dan sepanjang sejarah keikutsertaannya di kompetisi ini mereka belum pernah meraih 10 kemenangan beruntun atau lebih kecuali dua kali: 11 kemenangan antara Mei dan Oktober 2013, serta 11 kemenangan antara Desember 2005 dan Februari 2006."

Roma dapat meraih kemenangan dalam kelima pertandingan awalnya di Serie A musim ini untuk ketiga kalinya saja dalam sejarahnya, setelah melakukannya pada musim 2014-2015 dan 2013-2014.

Sebaliknya, Inter Milan dapat meraih 5 kemenangan dalam 5 pertandingan pertamanya di Serie A, untuk kelima kalinya saja, setelah mencapainya pada musim 2023-2024, 2019-2020, 2015-2016, dan 1966-1967.

Pertemuan Roma dan Inter Milan merupakan benturan antara dua tim yang mencetak jumlah gol terbanyak di Serie A musim ini, dengan rincian 13 gol untuk Inter Milan dan 12 gol untuk Roma. Keduanya juga merupakan yang paling banyak melepaskan tembakan tepat sasaran, dengan 32 tembakan untuk Inter dan 31 untuk Roma, serta yang paling banyak menyentuh bola di dalam kotak penalti lawan, dengan 183 untuk Roma dan 177 untuk Inter.

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