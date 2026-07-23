Klub Al Nassr mendapat dukungan baru selama pemusatan latihan di luar negeri di ibu kota Portugal, Lisbon, setelah pemain timnas Arab Saudi ini semakin dekat untuk bergabung.

Al Nassr menjalani fase kedua pemusatan latihan persiapan musim baru di kota Lisbon, Portugal, sejak 19 Juli lalu, dan berlangsung hingga kepergian pada 5 Agustus mendatang.

Surat kabar "Arriyadiyah" Arab Saudi menyebutkan bahwa Nawaf Boushal, bek Al Nassr, telah pulih dari cedera yang dialaminya saat tampil bersama timnas Arab Saudi pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Boushal sebelumnya mengalami cedera robekan ligamen sendi saat imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde pada laga ketiga fase grup, sehingga ia menjalani program pemulihan meskipun para pemain internasional mendapatkan liburan.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa bek Arab Saudi tersebut akan bergabung dengan pemusatan latihan Al Nassr di Portugal pada Sabtu lusa, bersama rekan-rekannya di skuad timnas Arab Saudi; Nawaf Al Aqidi, Abdulelah Al Amri, dan Abdullah Al Khaibari.

Begitu tiba di Lisbon, Boushal akan menjalani pemeriksaan medis untuk memastikan kondisi dan kesiapannya tampil bersama tim dalam latihan serta pertandingan persahabatan dan resmi.

Al Nassr bersiap menghadapi klub Spanyol Mérida dalam laga persahabatan pada 28 Juli lalu, kemudian klub Portugal Estrela Amadora pada 1 Agustus mendatang, sebelum menutup pemusatan latihan dengan menghadapi klub Spanyol Almería pada 4 di bulan yang sama.

Perlu diketahui bahwa Al Nassr memulai pemusatan latihan di luar negeri dengan kekalahan mengejutkan dari tim cadangan klub Portugal Benfica dengan skor 1-2, dalam pertandingan yang diikuti oleh banyak elemen non-inti.