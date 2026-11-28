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AC Milan mengonfirmasi bahwa sosok legendaris Carlo Ancelotti akan masuk Hall of Fame klub bulan depan. Pelatih Brasil itu akan kembali ke San Siro untuk menerima penghargaan tersebut sebelum Milan menghadapi Parma di Serie A.

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Kembali ke San Siro

Ancelotti akan kembali ke stadion yang pernah menjadi rumahnya untuk menghadiri upacara khusus pada 6 Desember. Pelatih Brasil itu terpilih sebagai salah satu dari tiga gelandang terbaik dalam sejarah gemilang AC Milan, sehingga mendapat tempat permanen di jajaran legenda klub.

Acara tersebut akan berlangsung tepat sebelum laga melawan Parma dimulai. Momen ini terasa istimewa karena Parma adalah klub dari kota asal Ancelotti sekaligus salah satu tim yang pernah ia latih sepanjang kariernya. Mantan rekan setimnya, Daniele Massaro, telah dipilih untuk menyerahkan trofi kepada sosok yang akrab disapa ‘Carletto’ oleh pendukung Milan itu.

Warisan Ancelotti sebagai pemain

Meski banyak penggemar muda mengenalnya karena kecerdikan taktiknya sebagai pelatih, Ancelotti merupakan bagian penting dari tim legendaris Milan pada akhir 1980-an. Ia memainkan peran utama dalam skuad yang meraih semua gelar besar di bawah asuhan Arrigo Sacchi.

Ancelotti membela AC Milan dari 1987 hingga pensiun pada 1992. Selama lima tahun di klub tersebut, ia tampil 160 kali, mencetak 11 gol, dan menyumbang 12 assist. Ia juga meraih banyak trofi bersama Milan: dua Piala Champions Eropa, dua gelar Serie A, dua Piala Super UEFA, satu Piala Interkontinental, dan satu Piala Super Italia.

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Kesuksesan di kursi pelatih

Ikatan Ancelotti dengan klub semakin kuat ketika ia kembali ke San Siro sebagai pelatih kepala pada 2001.

Sebagai pelatih pada periode 2001 hingga 2009, Ancelotti membawa Milan meraih dua gelar Liga Champions, satu gelar Serie A, dua Piala Super UEFA, satu Piala Dunia Antarklub, satu Coppa Italia, dan satu Piala Super Italia. Prestasi itu semakin mengukuhkan reputasinya sebagai spesialis kompetisi Eropa.

Milan menghadapi laga-laga penting di liga

AC Milan saat ini berada di peringkat keempat klasemen Serie A dengan 27 poin, tertinggal delapan poin dari pemuncak klasemen Lazio, tetapi masih memiliki satu pertandingan lebih banyak untuk dimainkan. Milan bersiap menghadapi Cagliari pada Senin sebelum melawan Parma pada 6 Desember, dengan harapan memangkas jarak dari puncak klasemen.