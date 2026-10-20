Apa yang tampak sebagai kabar buruk di Madrid tiba-tiba berubah menjadi peluang taktis yang bisa mengubah wajah El Clasico. Absennya Vinicius Junior dari laga Camp Nou, yang semula dianggap sebagai pukulan telak, justru bisa memberikan Real Madrid apa yang telah lama hilang selama bertahun-tahun: lini tengah yang kreatif dan seimbang.

Dalam program "El Larguero" yang terkenal di radio Spanyol "Cadena SER", para mantan bintang sepakat bahwa absennya pemain Brasil itu akan memaksa Xabi Alonso melepaskan perhitungan defensif dan membuka pintu bagi trio impian yang dipimpin oleh pemain Turki Arda Guler.

Pertanyaan besar yang mengemuka pekan ini di Valdebebas: apakah Endrick akan tampil sebagai starter di Camp Nou?

Pemain muda itu menjadi pemain terbaik dalam pertandingan melawan Roma dan tampil apik melawan Sevilla, tetapi para analis menilainya sebagai pilihan berisiko dalam pertandingan sebesar ini. Alvaro Benito, mantan pemain Real Madrid, berkata: "Dalam pertandingan terakhir, minimnya menit bermainnya terlihat jelas dan itu hal yang wajar, tetapi dia akan menjadi pilihan serangan yang ideal".

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Benito cenderung pada solusi yang lebih aman, yaitu memainkan Arda Guler atau bahkan Fede Valverde di sayap kanan, ketimbang mengambil risiko dengan Endrick.

Satu-satunya kesepakatan: Guler harus jadi starter

Terlepas dari semua perbedaan pendapat, ada satu poin yang disepakati semua orang: Arda Guler harus menjadi starter di Camp Nou.

Rafa Alkorta, mantan bek Real Madrid, berkata: "Sulit untuk tidak memainkannya sebagai starter", dan Alkorta bertaruh pada trio lini tengah yang terdiri dari Guler, Bellingham, dan Tchouameni.

Ia menambahkan: "Di babak kedua levelnya sedikit menurun, karena bermain di posisi ini menuntut kekuatan fisik yang besar, dan dia harus mulai mengatur energinya. Bukan hanya soal maju ke depan, tetapi dia juga harus menopang pemain muda Turki itu ketika bermain di dekat gelandang jangkar".

Keiko Narvaez, mantan penyerang Atletico, sependapat dengannya dan menilai bahwa "dia harus diberi dukungan karena pada kenyataannya dialah yang membuat perbedaan dengan bola".

Bagaimana absennya Vinicius mengubah segalanya?

Di sinilah muncul analisis terpenting yang diungkapkan Alvaro Benito, yang menjelaskan judul "memengaruhi segalanya", ketika ia menerangkan: "Minimnya kemauan Vinicius untuk turun membantu pertahanan adalah faktor yang sangat penting dalam pemilihan pemain".

Ia melanjutkan: "Untuk memberikan perlindungan di sisi sayap, kami membutuhkan Fede dan Tchouameni di tengah, tetapi dengan adanya pemain yang mau turun bertahan, kami bisa mengabaikan pemain dengan kemampuan menyerang yang lebih rendah".

Dengan kata lain, absennya Vinicius yang tidak bertahan memungkinkan sang pelatih bermain dengan lini tengah yang lebih kreatif yang menyertakan Guler, karena sang pemain sayap baru akan menjalankan tugas defensif yang tidak dilakukan oleh pemain Brasil itu, dan perbedaan halus inilah yang menentukan segalanya.

Valverde, bek yang tidak ingin menjadi bek

Pada saat yang sama, tampaknya Fede Valverde, yang selama ini enggan bermain sebagai bek kanan, akan terpaksa memainkan peran ini di El Clasico setelah kembali mengungguli Trent Alexander-Arnold dan Dumfries melawan Sevilla.

Alkorta berkomentar: "Saya sulit percaya bahwa Alonso menganggapnya bek yang lebih baik daripada Trent atau Dumfries. Dia adalah gelandang kanan yang komplet dan istimewa, tetapi saya yakin dia tidak ingin menyingkirkannya".

Sementara itu, Keiko menilai bahwa jika Valverde mau bermain sebagai bek untuk lima tahun ke depan, dia akan menjadi bek kanan terbaik di dunia bersama Hakimi.

Barcelona di antara neraka Paris dan El Clasico

Di sisi lain, Barcelona akan tiba di El Clasico setelah pertarungan sengit melawan Paris Saint-Germain di Liga Champions.

Jose Mari Bakero, mantan bintang Barcelona, berkata: "Jika tim menelan kekalahan telak 4-0 di Paris, pertandingan El Clasico akan sangat sulit. Ini adalah dua pertandingan penting yang mengharuskan Barcelona membuktikan level sebenarnya".

Kabar baik bagi tim Catalan adalah Raphinha kembali tampil gemilang melawan Betis, dan Lamine Yamal tengah berada di puncak performanya, tetapi seperti yang ditutup oleh analis Raul Ruiz: "Lini pertahanan adalah yang paling rapuh".



