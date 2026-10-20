Apa yang tadinya tampak seperti kabar buruk di Madrid, tiba-tiba berubah menjadi peluang taktis yang bisa mengubah wajah El Clasico; absennya Vinicius Junior dari laga di Camp Nou, yang dianggap sebagai pukulan telak, justru bisa memberi Real Madrid akhirnya apa yang telah lama mereka rindukan selama bertahun-tahun: lini tengah yang kreatif dan seimbang.

Dalam program "El Larguero" yang terkenal di radio Spanyol "Cadena SER", para mantan bintang sepakat bahwa absennya pemain Brasil itu akan memaksa Jose Mourinho meninggalkan perhitungan defensif dan membuka pintu bagi trio impian yang dipimpin pemain Turki, Arda Guler.

Pertanyaan besar yang mengemuka pekan ini di Valdebebas: apakah Endrick akan tampil sebagai starter di Camp Nou?

Pemain muda itu merupakan pemain terbaik dalam pertandingan melawan Roma dan tampil apik menghadapi Sevilla, tetapi para analis menilainya sebagai pilihan yang penuh risiko dalam pertandingan sebesar ini; Alvaro Benito, mantan pemain Real Madrid, berkata: "Dalam pertandingan terakhir, minimnya keterlibatannya terlihat jelas dan itu hal yang wajar, tetapi dia akan menjadi pilihan menyerang paling ideal."

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Benito lebih condong pada solusi yang lebih aman, yaitu memainkan Arda Guler atau bahkan Fede Valverde di sayap kanan, ketimbang mengambil risiko dengan Endrick.

Satu-satunya kesepakatan: Guler harus jadi starter

Terlepas dari segala perbedaan pendapat, ada satu poin yang disepakati semua orang: Arda Guler harus menjadi starter di Camp Nou.

Rafa Alkorta, mantan bek Real Madrid, berkata: "Sulit untuk tidak memainkannya sebagai starter," dan Alkorta bertaruh pada trio lini tengah yang terdiri dari Guler, Bellingham, dan Tchouameni.

Ia menambahkan: "Di babak kedua, levelnya sedikit menurun, karena bermain di posisi ini membutuhkan kekuatan fisik yang besar, dan dia harus mulai mengatur energinya. Hal ini tidak sebatas maju ke depan saja, tetapi pemain muda Turki itu harus didukung ketika ia bermain di dekat gelandang jangkar."

Keyko Narvaez, mantan penyerang Atletico, sependapat dengannya, yang menilai bahwa "dia harus diberi dukungan karena sejatinya dialah yang membuat perbedaan dengan bola."

Bagaimana absennya Vinicius mengubah segalanya?

Di sinilah analisis terpenting yang diungkapkan Alvaro Benito, yang menjelaskan judul "berpengaruh pada segalanya", di mana ia menerangkan: "Ketiadaan Vinicius untuk kembali bertahan adalah faktor yang sangat penting dalam pemilihan pemain."

Ia melanjutkan ucapannya: "Untuk menyediakan perlindungan di sayap, kami membutuhkan Fede dan Tchouameni di tengah, tetapi dengan adanya pemain yang kembali bertahan, kami bisa mengesampingkan seorang pemain dengan kemampuan menyerang yang lebih rendah."

Dengan kata lain, absennya Vinicius yang tidak bertahan memungkinkan sang pelatih bermain dengan lini tengah yang lebih kreatif yang menyertakan Guler, karena sang pemain sayap baru akan menjalankan tugas defensif yang dulu tidak dilakukan pemain Brasil itu, dan selisih kecil inilah yang menentukan segalanya.

Valverde, bek yang tak ingin menjadi bek

Pada saat yang sama, tampaknya Fede Valverde, yang selama ini kerap enggan bermain sebagai bek kanan, akan terpaksa memainkan peran itu di El Clasico setelah kembali mengungguli Trent Alexander-Arnold dan Dumfries menghadapi Sevilla.

Alkorta mengomentari: "Saya sulit percaya bahwa Mourinho menganggapnya bek yang lebih baik daripada Trent atau Dumfries. Dia adalah gelandang kanan yang komplet dan istimewa, tetapi saya yakin dia tidak akan mau menyingkirkannya."

Sementara Keyko menilai bahwa seandainya Valverde ingin bermain sebagai bek selama lima tahun ke depan, dia akan menjadi bek kanan terbaik di dunia di samping Hakimi.

Barcelona di antara neraka Paris dan El Clasico

Di sisi lain, Barcelona akan tiba di El Clasico setelah pertempuran sengit menghadapi Paris Saint-Germain di Liga Champions.

Jose Mari Bakero, mantan bintang Barcelona, berkata: "Jika tim mengalami kekalahan telak 4-0 di Paris, laga El Clasico akan sangat sulit; ini adalah dua pertandingan penting yang di dalamnya Barcelona harus membuktikan level sesungguhnya."

Kabar baik bagi kubu Katalan adalah Raphinha kembali tampil kuat menghadapi Betis, dan Lamine Yamal berada di puncak performanya, tetapi seperti yang disimpulkan analis Raul Ruiz: "Lini pertahanan adalah yang paling rapuh."



