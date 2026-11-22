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Iturralde Gonzalez, pakar perwasitan harian AS dan radio Cadena SER, mengungkap hukuman yang menanti pemain Barcelona, Fermin Lopez, dalam laga melawan Villarreal.

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Fermin menerima kartu merah setelah memprotes dengan marah salah satu keputusan wasit di babak kedua, sebelum meninggalkan lapangan tanpa wasit sempat mengacungkan kartu merah kepadanya.

Wasit pertandingan, Hernandez Hernandez, menjelaskan dalam laporannya bahwa ia mengeluarkan kartu merah untuk Fermin pada menit ke-74 karena memprotes ofisial keempat, setelah sang pemain bangkit dari bangku cadangan dan menghampirinya sambil berteriak: "Jangan main-main denganku."

Wasit juga menambahkan dalam laporannya: "Saya juga mencatat bahwa pemain tersebut meninggalkan lapangan menuju ruang ganti sebelum saya sempat mengacungkan kartu merah kepadanya."

Menurut Iturralde Gonzalez, Fermin akan dijatuhi larangan bermain dua pertandingan akibat protesnya dari bangku cadangan.

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Artinya, ia akan absen dalam laga melawan Deportivo La Coruña di Stadion Riazor dan Atletico Madrid di Camp Nou.

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Absennya Fermin dalam duel kontra Atletico Madrid (jika benar terjadi) akan menjadi pukulan telak bagi Barca, yang bakal mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memenangi laga yang dinantikan tersebut.

Bagaimanapun, Barcelona akan mengajukan banding atas keputusan kartu merah itu karena menilainya tidak adil, mengingat tindakan tersebut hanyalah protes yang lazim terjadi di setiap pertandingan dan tidak layak dihukum.

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Meski demikian, Fermin sangat mungkin absen dalam laga melawan Deportivo, sementara klub akan berupaya memastikan ia bisa tampil saat menghadapi Atletico Madrid.

Kemarahan Flick

Pelatih Barcelona, Hans Flick, angkat bicara soal insiden tersebut seusai laga. Ia menegaskan tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi antara Fermin dan ofisial keempat karena tidak mendengar ucapan sang gelandang, seraya menyebut bahwa wasit tersebut terus memusatkan perhatiannya ke bangku cadangan Barcelona.

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Ia menambahkan bahwa ketika menghampiri wasit untuk meminta penjelasan soal kartu merah itu, ia justru terkejut karena turut diganjar kartu kuning, situasi yang membuatnya semakin geram terhadap keputusan-keputusan wasit sepanjang pertandingan.

Pelatih asal Jerman itu tidak menyembunyikan kekesalannya terhadap wasit Hernandez Hernandez dan mengisyaratkan bahwa kejadian ini bukan yang pertama kali ia alami dengan sang pengadil. "Hal yang sama selalu terjadi dengan wasit ini," ujarnya, merujuk pada akumulasi keberatannya atas keputusan-keputusan wasit tersebut.

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Kritiknya juga menyasar beberapa situasi lain dalam laga itu. Ia menilai Lamine Yamal menjadi korban sejumlah pelanggaran jelas yang tidak diberikan wasit, sembari meminta para pemainnya untuk menerima keputusan dan fokus menampilkan performa yang lebih baik di lapangan.

Terlepas dari kontroversi seputar kartu merah Fermin, Flick tetap memuji reaksi para pemainnya serta kemampuan mereka bangkit dari awal yang sulit, setelah Barcelona tertinggal dua gol dalam tujuh menit pertama sebelum kembali menemukan keseimbangan dan membalikkan keadaan.

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Ia menilai timnya tampil jauh lebih baik di babak kedua, dengan organisasi dan pergerakan menyerang yang membaik. Hal itu membantu tim kembali ke dalam permainan dan meraih kemenangan, meski berada di bawah tekanan akibat jalannya pertandingan.