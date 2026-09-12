Stadion Pangeran Mohammed bin Fahd menjadi tuan rumah laga yang dinanti antara Al Khaleej dan Al Nassr, dalam pertandingan pekan ketujuh Liga Roshn Saudi.

Al Nassr memasuki laga di tengah absennya sejumlah pemain penting, setelah pelatih Australia Ange Postecoglou mencoret trio Prancis Kingsley Coman, Ayman Yahya, dan Abdulrahman Ghareeb dari daftar untuk menghadapi Al Khaleej, yang dijadwalkan berlangsung pada hari Sabtu, menurut laporan surat kabar "Arriyadiyah" Saudi.

Laporan tersebut menjelaskan bahwa Kingsley Coman mengalami nyeri pada otot hamstring, sehingga membuat Postecoglou mencoretnya dari perhitungan untuk menghadapi Al Khaleej, di tengah kehati-hatian tim pelatih untuk tidak mengambil risiko terhadap pemain dan menghindari cedera yang lebih parah.









Winger Prancis itu diperkirakan akan menjalani pemeriksaan medis tambahan usai laga melawan Al Khaleej, guna menentukan sejauh mana kemampuannya untuk kembali ke daftar Al Nassr pada pertandingan berikutnya melawan Al Ain dari Uni Emirat Arab.

Al Nassr akan bertandang ke markas Al Ain pada hari Selasa mendatang, di Stadion Hazza bin Zayed, dalam pertandingan kompetisi kontinental, di mana tim pelatih berharap Coman dapat pulih dengan cepat apabila pemeriksaan medis membuktikan kesiapannya untuk tampil.

Absennya pemain tidak hanya terbatas pada Coman, karena Al Nassr juga kehilangan jasa Ayman Yahya, yang mengalami cedera pada otot adduktor, sehingga dipastikan absen dari laga melawan Al Khaleej dan Al Ain.

Abdulrahman Ghareeb juga absen dari pertandingan setelah mengeluhkan cedera pada metatarsal kaki, sehingga memaksa Postecoglou untuk menghadapi laga melawan Al Khaleej dengan daftar pemain yang tidak lengkap, terutama mengingat pentingnya pertandingan ini bagi tim yang berupaya melanjutkan tekanan terhadap tim-tim di papan atas.

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Absennya para pemain ini datang di saat Al Nassr berupaya mempertahankan awal musim yang kuat pada musim ini, setelah tim meraih 15 poin dari enam pekan pertama, dengan lima kemenangan berbanding satu kekalahan yang dialami melawan Al Ittihad dengan skor 2-1.

Al Nassr menempati peringkat keempat dalam klasemen Liga Roshn Saudi dengan koleksi 15 poin. Di sisi lain, Al Khaleej menjalani awal yang sulit dalam kompetisi musim baru, setelah tim hanya mampu meraih 4 poin, yang menempatkannya di peringkat ketiga belas.







