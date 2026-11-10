Pukulan demi pukulan terus menghantam Zinedine Zidane, pelatih kepala timnas Prancis, setelah dipastikan absennya seorang pemain baru dari periode jeda saat ini.

Mantan pelatih Real Madrid itu menghadapi segudang tantangan selama jeda internasional kali ini di tengah absennya sejumlah besar elemen inti akibat kutukan cedera. Tercatat absen William Saliba (Arsenal), Jules Koundé (Barcelona), Maxence Lacroix (Chelsea), Manu Koné (Roma), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), dan Estéban Lepaul (Rennes).

Bergabung ke dalam daftar tersebut adalah bek Dayot Upamecano, yang akan absen pada laga melawan Italia karena akumulasi kartu.

Kemarin diumumkan pencoretan Pierre Kalulu, pemain Juventus, karena cedera, dan Zidane memanggil penggantinya, Sacha Kompidé, pemain Wolfsburg.

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Hari ini situs "Foot Mercato" menyebutkan bahwa Marcus Thuram, penyerang Inter Milan, akan absen membela timnas Prancis pada jeda internasional ini.

Setelah dipanggil ke timnas Prancis oleh Zinedine Zidane untuk pertama kalinya menyusul absennya pada periode jeda internasional September lalu, Marcus Thuram tidak akan masuk ke dalam daftar final. Penyerang Inter Milan yang cedera itu akan absen pada laga melawan Italia (Kamis) dan Turki (Minggu).

Setelah cedera pada hamstring lutut kanannya dalam kemenangan 2-0 Inter atas Como pada hari Minggu, Marcus Thuram tidak dapat mengikuti latihan timnas Prancis dan tetap berada dalam penanganan medis, namun kondisinya tidak membaik, sehingga tim medis Prancis mengizinkannya kembali ke klubnya. Penggantinya akan diumumkan dalam waktu dekat.

Tim kepelatihan timnas Prancis mengumumkan: "Pelatih memanggil Eli Junior Kroupi (Bournemouth) untuk menggantikan Marcus Thuram. Ia akan bergabung dengan timnas malam ini di Clairefontaine".