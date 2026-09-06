Manchester United membuang dua poin pada detik terakhir saat menghadapi Everton (2-2). Benjamin Sesko sempat tampak akan menjadi penentu kemenangan pada menit ke-88, setelah The Toffees menyamakan kedudukan lima menit sebelumnya. Jauh di masa injury time, petaka tetap datang bagi tim asuhan Michael Carrick: Ainsley Maitland-Niles mencetak gol indah untuk menghadirkan akhir laga yang luar biasa dramatis.

Dengan mantan pemain Ajax Lisandro Martínez di starting XI, Manchester United menjalani laga liga ketiganya musim ini. Sebelumnya, mereka menang 5-2 atas Ipswich Town, sementara The Red Devils kalah 2-0 dari Hull City pada pertandingan pembuka musim. Noussair Mazraoui dan Joshua Zirkzee memulai laga di bangku cadangan, sementara Matthijs de Ligt masih belum masuk dalam skuad pertandingan.

Sejak awal, tim asuhan Michael Carrick banyak menguasai bola, tetapi United tidak benar-benar berbahaya. Setelah dua puluh menit, Marcus Rashford melewati Merlin Röhl di sisi lapangan dan melepaskan umpan silang rendah dari garis belakang. Namun, Matheus Cunha yang berdiri bebas gagal mengarahkan bola ke gawang. Meski begitu, gol 0-1 sudah terasa di udara.

Sesaat sebelum turun minum, Everton mendapatkan peluang besar untuk membuka skor. Meski Manchester United banyak menguasai bola, Röhl yang tanpa kawalan mampu mengirim umpan silang berbahaya dari sisi lapangan ke penyerang Thierno Barry. Namun, sundulan Barry dari jarak dekat tipis melambung di atas gawang. Tim tamu juga nyaris unggul lewat Bruno Fernandes, tetapi Jarrad Branthwaite dua kali menjadi penghalang.

Manchester United menikmati awal yang luar biasa pada babak kedua. Bryan Mbeumo memulai sebuah dribel, sama sekali tidak mendapat halangan, lalu melepaskan tembakan di dalam kotak penalti yang mengecoh Jordan Pickford: 0-1.

Everton habis-habisan memburu gol penyeimbang. Dengan beberapa ancaman kecil, tim tuan rumah memulai ofensifnya. Dewsbury-Hall mendapatkan peluang sangat besar untuk membuat skor menjadi 1-1 setelah aksi apik Tyrique George, tetapi tidak mengenai bola dengan baik. Laga kini benar-benar terbuka, karena United juga dengan jelas memburu gol pembebas untuk menjadikan skor 0-2.

Pada menit ke-83, Everton akhirnya menyamakan kedudukan. Setelah sebuah serangan yang mengalir lancar, bola sampai ke George melalui Hayden Hackney, lalu ia melepaskan tembakan keras yang menghujam sudut dekat dan bersarang di pojok atas gawang: 1-1. Everton tidak bisa lama menikmati gol penyeimbang itu, karena pada menit ke-88 Manchester United kembali memukul. Luke Shaw melakukan overlap terhadap Bruno Fernandes dan kemudian mengirim umpan silang terukur kepada Benjamin Sesko. Sang penyerang menyundul bola berlawanan arah ke sudut jauh. Pickford masih sempat menepis bola dengan satu tangan, tetapi tidak mampu mencegah skor 1-2.

Tim asuhan David Moyes kembali memburu gol penyeimbang. Pada detik terakhir, Everton mendapatkan satu peluang lagi. Hackney menarik bola ke belakang di dalam kotak penalti, setelah itu United sempat menyapu bola. Ainsley Maitland-Niles menyambar bola liar tersebut dan kemudian melepaskan sepakan melengkung indah ke sudut kiri atas, membuat kiper Senne Lammens tak berkutik: 2-2. Pesta besar di Hill Dickinson Stadium setelah gol penyeimbang telat itu.



