Seperti dilaporkan surat kabar Prancis L'Equipe, pemain ofensif Paris Saint-Germain berusia 23 tahun itu telah memutuskan ingin bermain untuk Liverpool pada musim depan.

Menurut laporan tersebut, Barcola telah memberi lampu hijau kepada The Reds serta pelatih baru mereka, Andoni Iraola, untuk transfer pada periode transfer saat ini. Dengan Iraola, bahkan disebut sudah ada pembicaraan personal.

Beberapa hari lalu, L'Equipe dan Fabrizio Romano telah melaporkan hal yang sama, bahwa Barcola berencana tidak ingin memperpanjang kontraknya di PSG yang masih berlaku hingga akhir Juni 2028. Juara Liga Champions itu ingin mengikat pemain 23 tahun tersebut dengan kontrak baru, tetapi setelah beberapa bulan mempertimbangkannya, pemain timnas Prancis itu kini akhirnya memutuskan untuk menolak tawaran tersebut.

Alasan utamanya adalah situasi olahraganya di Paris, demikian disebutkan. Meski Barcola termasuk bagian dari inti skuad pelatih Luis Enrique dan sering berada di susunan pemain inti, dalam laga-laga terpenting belakangan ini ia kebanyakan hanya mendapat peran sebagai pemain pengganti.

Dalam musim Liga Champions yang baru berlalu, Barcola awalnya duduk di bangku cadangan baik dalam kedua laga semifinal melawan Bayern Munich maupun di final melawan Arsenal dan hanya dimainkan sebagai pemain pengganti. Desire Doue dan Khvicha Kvaratskhelia masing-masing lebih dipilih di sektor sayap.

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Bradley Barcola juga masuk radar transfer Bayern Munich

Selain Liverpool, Arsenal dan Chelsea belakangan juga dikaitkan sebagai peminat. Selain itu, Bayern disebut memantau Barcola. Ia bisa menjadi penerus jangka panjang kompatriotnya, Michael Olise, jika suatu saat sang pemain meninggalkan klub. Namun, pada musim panas ini, transfer Olise ke Real Madrid yang ramai dibicarakan tampaknya tidak akan lagi menjadi isu, jika Yan Diomande sesuai perkiraan menandatangani kontrak dengan Los Blancos.

Selain itu, Luis Diaz juga menjadi pemain ofensif lain milik FCB yang dilanda rumor transfer, Al-Hilal disebut menggoda pemain Kolombia itu dengan gaji astronomis. Namun, dalam kasus Diaz juga kecil kemungkinan Bayern akan melepasnya.

Di sisi lain, masih menjadi pertanyaan apakah Liverpool bersedia memenuhi tuntutan biaya transfer dari PSG. Juara Prancis itu disebut mematok harga fantastis 150 juta euro untuk Barcola. Secara teoretis, tetap ada kemungkinan pemain sayap itu bertahan semusim lagi di Paris dan baru akan tersedia dengan harga lebih murah pada 2027, setahun sebelum kontraknya berakhir.