Kontrak yang berakhir pada musim panas itu tidak diperpanjang. Sebagai gantinya, superstar Real Madrid tersebut bergabung dengan merek olahraga Swiss, On, dan akan menjadi duta merek global mereka.

Sejak usia delapan tahun, superstar Real Madrid itu terikat kontrak dengan Nike, dan hingga baru-baru ini ia masih mengenakan model Mercurial dari perusahaan AS tersebut. Namun, ke depannya ia akan memakai sepatu dari On. On, yang sejak didirikan pada 2010 terutama dikenal lewat sepatu lari dan pakaian olahraga, mengumumkan kesepakatan itu bersama Mbappe. Dalam pernyataan perusahaan, disebutkan bahwa pemain Prancis itu akan "bekerja secara langsung dengan tim produk On".

On berani menyerang pasar sepakbola bersama Mbappe

Mbappe sendiri menyambut penuh antusiasme kemitraan baru ini: "Sejak awal, yang membuat saya antusias tentang On adalah kesempatan untuk bersama-sama membangun sesuatu yang benar-benar baru, yang akan membantu membentuk sepakbola masa depan. Saya ingin menyumbangkan pengalaman dan perspektif saya ke dalam apa yang kami kembangkan, mendorong batas dari apa yang mungkin melalui inovasi, dan pada saat yang sama tetap setia pada kegembiraan dalam sepakbola. Kami berbagi mimpi yang sama - dan ini baru permulaan."

Co-founder dan Co-CEO On, David Allemann, juga antusias dengan kerja sama bersama superstar Prancis itu: "Bersama Kylian, kami memiliki mitra yang sempurna untuk memimpikan seperti apa sepakbola nantinya."

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Mbappe bukan satu-satunya pendatang baru ternama di sektor sepakbola On. Perusahaan yang bermarkas di Zurich itu juga mengumumkan bahwa legenda sepakbola Prancis Thierry Henry ke depannya akan menjabat sebagai Director of Football. Menurut laporan media, Henry sebenarnya sudah bekerja di balik layar untuk perusahaan itu sejak 2025 dan disebut berperan besar dalam meyakinkan Mbappe untuk pindah ke On.

On, yang sejak 2019 juga memiliki legenda tenis Roger Federer sebagai co-owner, kini melakukan langkah ambisius ke pasar sepakbola. Fokus utamanya adalah teknologi LightSpray yang dikembangkan sendiri, di mana sebuah robot membuat bagian atas sepatu dari satu benang berkesinambungan. Mbappe akan mendampingi pengembangan sepatu sepakbola baru dengan pengetahuannya.