Klub Al Ahly mengumumkan cedera pemain internasional Maroko mereka, Youssef Belammari, berupa robekan pada ligamen anterior cruciate (ACL) lutut, setelah menjalani pemeriksaan medis dan pencitraan resonansi magnetik (MRI) dalam beberapa jam terakhir.

Dokter Ahmed Gaballah, kepala tim medis Al Ahly, mengatakan melalui situs resmi klubnya bahwa pemeriksaan yang dijalani Belammari membuktikan bahwa ia mengalami robekan pada ligamen cruciate.

Kepala tim medis itu menjelaskan bahwa klub telah mulai mengambil langkah-langkah yang diperlukan terkait cedera Belammari, seraya menegaskan bahwa jadwal operasi pemain tersebut sedang ditentukan pada periode mendatang.

Cedera Belammari menjadi pukulan bagi tim pelatih Al Ahly, yang dipimpin oleh rekan senegaranya, Houcine Ammouta, mengingat pentingnya sang pemain dan kebutuhan tim akan pemain-pemainnya menjelang musim di mana mereka berupaya menebus kegagalan musim lalu.

Belammari mengalami cedera dalam pertandingan uji coba Al Ahly melawan Badalona yang berakhir dengan kemenangan tim Merah dengan skor tiga gol tanpa balas, lebih awal pada hari ini, dalam rangkaian pemusatan latihan tim yang digelar di Spanyol, sebagai persiapan menghadapi musim baru.

Belammari, yang berusia 27 tahun, bergabung dengan skuad Al Ahly dari Raja Casablanca pada bursa transfer musim dingin, Januari lalu, dengan kontrak berdurasi 3 tahun, dan telah bermain dalam 12 pertandingan di seluruh kompetisi.

Kini dipastikan bahwa Belammari akan absen dari awal musim Al Ahly, menunggu ia menjalani operasi dan penentuan perkiraan waktu kepulihannya.