Timnas Prancis menerima pukulan berat di awal perjalanan mereka di bawah kepemimpinan Zinedine Zidane, setelah Kylian Mbappe meninggalkan lapangan karena cedera saat menghadapi Turki di UEFA Nations League, dalam laga pertama timnas Prancis di bawah asuhan pelatih baru mereka.

Mbappe, bintang Real Madrid sekaligus kapten timnas, terjatuh saat merayakan gol pertamanya di era Zidane, sebelum ia mencoba melanjutkan permainan meski merasakan sakit, namun tidak mampu menuntaskan pertandingan.

Rekaman gambar memperlihatkan penderitaan Mbappe, yang memegangi lututnya sebelum meletakkan tangannya di kepala, sementara tampak jelas ketidakmampuannya untuk melanjutkan, hingga akhirnya ia meninggalkan lapangan dengan kesakitan dan langsung menuju ruang ganti.

Zidane memasukkan Desire Doue menggantikan Mbappe, yang menunggu untuk menjalani pemeriksaan medis dalam beberapa jam mendatang guna menentukan jenis cedera dan kemungkinan durasi absennya.

Cedera Mbappe datang di momen yang sulit bagi timnas Prancis dan Zidane, setelah penyerang Real Madrid itu sempat membuka perjalanannya di bawah kepemimpinan pelatih baru tersebut dengan sebuah gol, sebelum momen perayaan berubah menjadi sumber kekhawatiran atas kondisi sang kapten Les Bleus.