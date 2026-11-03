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Liverpool v Chelsea - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Pukulan telak: Liverpool kehilangan bintang lini tengah jelang laga melawan Fenerbahce

R. Gravenberch
Liverpool
Fenerbahce vs Liverpool
Fenerbahce
Champions League
Belanda
Turki
Inggris

Absen yang menyakitkan

Beberapa jam sebelum perjalanan penuh risikonya ke Turki, Liverpool menerima pukulan telak yang mengacaukan perhitungan tim pelatih The Reds.

Di saat The Reds bersiap menjalani ujian berat menghadapi Fenerbahce di Liga Champions Eropa, datang pengumuman resmi yang menegaskan absennya salah satu pilar terpenting lini tengah dari laga yang dinanti-nantikan tersebut.

Liverpool bersiap menghadapi tuan rumah Fenerbahce dari Turki besok Rabu, dalam persaingan matchday keempat fase liga ajang Liga Champions Eropa untuk musim berjalan 2026-2027.

Tim Inggris itu akan menjadi tamu berat di Stadion Fenerbahce dalam pertandingan yang menentukan, saat mereka berupaya memperkuat posisi di klasemen turnamen benua tersebut.

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Champions League

04 Nov 2026

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LIV

Dalam pukulan menyakitkan bagi harapan pelatih Andoni Iraola, Liverpool mengumumkan secara resmi absennya pemain lini tengah Belanda, Ryan Gravenberch, dari skuad pertandingan akibat cedera mendadak pada tumit, yang akan membuatnya menepi dari laga krusial tersebut.

Menyusul absennya pemain tersebut, klub mengungkap skuad tim yang berangkat ke Turki yang menampilkan sejumlah nama baru dan kejutan, dan susunannya adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Alisson Becker, Mamardashvili, Woodman.

Belakang: Joe Gomez, Virgil van Dijk, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez, Ronald Araujo, Tsimikas.

Tengah: Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai, Mac Allister, Ngumoha, Chambers, McConnell.

Depan: Gomes, Alexander Isak, Cody Gakpo, Victor Munoz, Bradley Barcola, Ngumoha.

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