Bintang Real Madrid asal Prancis, Kylian Mbappe, kehilangan kontrak kerja samanya dengan dua perusahaan besar China, setelah sebuah video yang beredar memperlihatkan dirinya bercanda mengenai mendiang pemimpin China Mao Zedong memicu gelombang kemarahan luas di China, di tengah tuduhan bahwa ia telah melukai perasaan nasional serta melewati batas-batas yang dapat diterima dalam memperlakukan simbol-simbol sejarah.

Jaringan "RMC Sport" Prancis menyebutkan bahwa perusahaan minuman "Dongpeng" dan perusahaan produk susu "Mengniu" mengumumkan, pada Selasa, berakhirnya kerja sama mereka dengan Mbappe, sebagai tanggapan atas pernyataan yang dikaitkan dengannya dalam video yang beredar itu, yang memicu kontroversi luas di platform-platform media sosial China.

Perusahaan "Dongpeng" menyatakan dalam pernyataan resmi bahwa pihaknya dengan tegas menolak segala perilaku yang menyinggung perasaan nasional, seraya menegaskan penerapan kebijakan tidak ada toleransi sama sekali terhadap tindakan semacam itu, sebelum mengumumkan berakhirnya seluruh bentuk kerja sama dengan penyerang Prancis tersebut secara langsung.

Perusahaan "Mengniu" mengeluarkan pernyataan serupa tak lama kemudian.

Gambar satire memicu krisis

Krisis ini bermula dari sebuah video yang memperlihatkan Mbappe berbicara tentang gambar-gambar satire paling lucu yang membuatnya tertawa di internet, dengan menunjuk pada sebuah gambar rekayasa yang menempatkan wajahnya menggantikan wajah seorang sosok yang ia sebut sebagai "diktator China", dalam isyarat yang diyakini terkait dengan Mao Zedong.

Layanan verifikasi digital milik kantor berita Agence France-Presse pada awalnya tidak mampu memastikan keaslian video tersebut, sementara reaksi-reaksi kemarahan meningkat setelah penyebarannya, di tengah kritik yang menganggap pernyataan itu menghina China dan rakyatnya.

Mbappe memiliki popularitas besar di China, di mana para penggemar mengikuti berita bintang-bintang sepak bola dunia dengan perhatian luas, meski timnas China absen dari Piala Dunia sejak satu-satunya keikutsertaannya pada edisi 2002. Namun, komentar-komentar satire terkait tokoh-tokoh sejarah memiliki tingkat sensitivitas khusus di negara tersebut, terutama ketika berkaitan dengan simbol-simbol politik terkemuka.

Kemarahan China dan tuntutan agar Mbappe dimintai pertanggungjawaban

Berita berakhirnya kerja sama perusahaan "Dongpeng" dengan Mbappe menjadi topik teratas dalam daftar topik yang paling banyak dibicarakan di platform "Weibo" China, di tengah seruan dari sejumlah pengguna untuk mengambil langkah hukum terhadap sang pemain dan menuntut ganti rugi.

Salah seorang pengguna menulis bahwa ia tidak akan membeli produk kedua perusahaan itu lagi kecuali diambil langkah hukum terhadap Mbappe, sementara pengguna lain menggambarkan pernyataannya sebagai "sangat berbahaya dan tidak pantas", dengan menilai bahwa pernyataan itu telah melewati batas-batas yang dapat diterima.

Situs olahraga China "Dongqiudi" juga mengkritik video yang beredar tersebut, dan menganggap bahwa pernyataan itu merupakan penghinaan terhadap China dan rakyat China, serta melukai perasaan para penggemar sepak bola di negara tersebut.