Pukulan telak di awal Piala Dunia... Kanada melarang masuknya bintang Afrika yang dituduh melakukan pemerkosaan

Tim nasional Ghana mendapat pukulan telak menjelang dimulainya perjalanan mereka di Piala Dunia 2026, setelah dipastikan bahwa bintang mereka, Thomas Partey, tidak akan tampil dalam pertandingan pertama melawan Panama.

Menurut surat kabar "The Athletic", pemerintah Kanada menolak memberikan visa masuk ke negara tersebut kepada gelandang Ghana tersebut, karena tuduhan yang ditujukan kepadanya di London terkait kasus pemerkosaan.

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Dengan demikian, mantan bintang Arsenal dan Atlético Madrid ini akan absen dalam pertandingan pembuka timnas Ghana melawan Panama, di kota Toronto, Kanada, Kamis pagi waktu Greenwich.

Meskipun absen dalam pertandingan melawan Panama, Partey (32 tahun) akan dapat kembali ke skuad timnas negaranya pada pertandingan-pertandingan berikutnya di turnamen tersebut, yang dijadwalkan di Amerika Serikat.

Banyak kontroversi muncul setelah Partey dipanggil untuk mewakili Ghana di Piala Dunia, setelah dia menghadapi 7 tuduhan pemerkosaan dan satu tuduhan pelecehan seksual di London antara tahun 2020 dan 2022.

Barti membantah semua tuduhan tersebut, dan sidang pengadilan dijadwalkan pada November tahun ini, namun kemungkinan akan ditunda hingga 2027.

Pelatih Ghana, Carlos Queiroz asal Portugal, membenarkan pemanggilan Barty ke Piala Dunia meskipun ada tuduhan serius tersebut, dengan mengatakan: "Ini jawaban yang sederhana dan jelas. Sejauh yang saya tahu, di Inggris, di Portugal, dan di mana pun, kita hidup di dunia ini, sampai pengadilan mengeluarkan putusan, asas praduga tak bersalah ada di pihak terdakwa, dalam semua kasus yang diajukan ke pengadilan."

Ghana akan bermain di Grup 12 Piala Dunia 2026, bersama Panama, Kroasia, dan Inggris.



