Dalam pengakuan mengejutkan yang membuka tabir perang transfer di bursa musim panas, presiden klub Fenerbahce meledakkan kejutan besar seputar transaksi penyerang Inggris Ollie Watkins, dengan menegaskan bahwa klub Turki tersebut sempat sangat dekat untuk menggaet sang pemain sebelum Al-Hilal turun tangan dan memutuskan segalanya untuk keuntungan mereka di detik-detik terakhir.

Presiden klub Turki itu, dalam pernyataan media yang menarik, sebagaimana dikutip surat kabar "Al-Yaum" Arab Saudi, mengungkap bahwa Fenerbahce sempat terlibat dalam negosiasi maraton dengan Watkins yang berlangsung selama sebulan penuh.

Ia menegaskan: "Kami menegosiasikan Watkins selama sebulan dan kami mengirim perwakilan kami ke Inggris, tetapi Aston Villa awalnya tidak ingin menjualnya, dan pemain itu sendiri menolak gagasan untuk datang ke Turki, dan pada akhir bursa transfer ia pindah ke Liga Arab Saudi".

Mengapa memilih Al-Hilal?

Presiden Fenerbahce menjelaskan bahwa penolakan Watkins bukanlah soal materi melainkan lebih kepada proyek olahraga, di mana penyerang internasional Inggris itu lebih memilih bergabung dengan proyek ambisius Al-Hilal di bawah kepemimpinan pelatih Italia Simone Inzaghi, ketimbang pindah ke Liga Turki, sehingga Fenerbahce kehilangan taruhannya di meter-meter terakhir bursa transfer.

Pengungkapan ini datang untuk menjelaskan penampilan gemilang yang ditunjukkan Ollie Watkins dengan kostum Al-Hilal musim ini, di mana ia bergabung dengan sang pemuncak dari Aston Villa Inggris dalam transaksi bernilai rekor pada musim panas lalu, dan dengan cepat berubah menjadi salah satu pilar utama yang tak tergantikan dalam skema Inzaghi di seluruh kompetisi domestik dan kontinental.



