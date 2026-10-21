Meski Paris Saint-Germain meraih kemenangan dramatis atas Barcelona (4-2) kemarin Selasa di Liga Champions Eropa, klub Prancis itu menanti dengan penuh kecemasan hasil diagnosis cedera bintang Georgianya, Khvicha Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia keluar dari lapangan Parc des Princes dalam kondisi cedera setelah benturan keras dengan pemain Barcelona, Xavi Espart, yang menimbulkan kekhawatiran serius soal kemungkinan ia mengalami robekan ligamen anterior cruciate, menurut yang disebutkan jaringan "Foot Mercato".

Winger Paris itu seketika terjatuh ke tanah, mengalami cedera pada lututnya, dan gambar-gambar yang beredar menimbulkan kekhawatiran besar, di mana pemain Georgia yang ditarik keluar pada menit ke-59 itu tampak sangat kesakitan, bahkan tak mampu menapakkan kakinya ke tanah.

Laporan-laporan awal tidaklah menenangkan, di mana "Foot Mercato" mengutip surat kabar "L'Equipe" bahwa pemeriksaan awal yang dilakukan seusai pertandingan menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan orang-orang dekat sang pemain, sampai-sampai mereka kini mencemaskan robekan ligamen anterior cruciate pada lututnya.

Sejumlah orang dekat pemain internasional Georgia itu mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap skenario tersebut pada Selasa malam. Meski demikian, diagnosis final belum dicapai hingga saat ini, dan manajemen Paris Saint-Germain lebih memilih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut sebelum mengeluarkan pernyataan apa pun.

Kvaratskhelia dijadwalkan menjalani pemeriksaan MRI hari Rabu ini untuk menentukan secara akurat jenis cederanya dan kemungkinan durasi absennya.

Jika robekan ligamen anterior cruciate terkonfirmasi, konsekuensinya akan berat bagi pelatih Luis Enrique dan timnya, karena cedera ini membuat Kvaratskhelia harus menepi dari lapangan selama beberapa bulan, sehingga serius mengancam keikutsertaannya di sisa musim ini.



