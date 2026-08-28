Pemain internasional Maroko Chadi Riad menerima pukulan berat di awal musim setelah cedera robek ligamen lutut anterior-nya dipastikan, yang mengakhiri musim bek Crystal Palace tersebut musim ini, dalam kemunduran baru bagi sang pemain dalam karier profesionalnya.

Menurut yang diberitakan surat kabar Inggris "Daily Mail", pemeriksaan medis yang dijalani Riad pekan ini memastikan cedera robek ligamen lutut anterior, setelah ia mengalami cedera dalam laga Crystal Palace melawan Everton, hingga meninggalkan lapangan dengan ditandu pada menit ke-70.

Cedera ini merupakan yang kedua kalinya dalam karier bek Maroko tersebut, setelah sebelumnya ia sempat absen pada musim pertamanya bersama Crystal Palace, menyusul kepindahannya ke klub Inggris itu dari Barcelona dengan mahar 12 juta pound sterling.

Riad mulai memulihkan posisinya secara jelas pada bagian akhir musim lalu, setelah mendapatkan kesempatan tampil secara reguler bersama Crystal Palace, sebelum ia tampil sebagai starter di final Liga Konferensi Eropa dan turut berkontribusi mengantar timnya meraih gelar atas Rayo Vallecano.

Cedera ini datang di waktu yang sulit bagi sang pemain, yang berupaya mempertahankan posisinya di dalam skuad Crystal Palace, setelah memulai musim dengan ambisi besar, sebelum perhitungannya berubah dengan cepat akibat cedera berat tersebut.

Cedera Riad diperkirakan bakal menjadi sakit kepala baru bagi tim pelatih Crystal Palace, terutama karena klub sebenarnya telah bergerak pada periode transfer untuk memperkuat lini belakangnya, dengan merekrut Axel Disasi berstatus pinjaman dari Chelsea, di samping mendekati perekrutan Joel Ordóñez dari Club Brugge.