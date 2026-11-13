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Timnas Italia menerima pukulan jelang laga krusial melawan Belgia, setelah gelandang Davide Frattesi meninggalkan pemusatan latihan Gli Azzurri akibat cedera otot, meski sebelumnya mencetak gol dalam kemenangan 3-1 atas Prancis.

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Menurut jaringan "Football Italia", Frattesi tidak akan bisa tampil pada laga penutup melawan Belgia yang dijadwalkan berlangsung Minggu malam di ibu kota Brussels.

Bintang Lazio itu sebelumnya mencetak gol pembuka keunggulan timnas Italia saat menghadapi Prancis, yang digelar Kamis malam di Stadion San Siro, sehingga turut mengantarkan Azzurri memuncaki klasemen grupnya di UEFA Nations League.

Namun gelandang itu tidak akan bisa tampil pada laga krusial melawan Belgia, akibat cedera yang dialaminya dalam waktu belakangan ini.

Sebuah pernyataan resmi menegaskan bahwa Frattesi memang telah meninggalkan pemusatan latihan timnas Italia di Coverciano dan kembali ke klubnya, Lazio, di mana tim medis klub akan memantau kondisinya.

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Pemeriksaan medis menunjukkan bahwa pemain tersebut mengalami masalah otot, yang tidak akan memberinya cukup waktu untuk pulih sebelum laga yang dinanti-nantikan itu.

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Timnas Italia membutuhkan setidaknya satu poin untuk memastikan lolos ke babak perempat final UEFA Nations League, sementara kemenangan akan memastikan mereka menuntaskan Grup Satu di peringkat pertama, mengungguli Prancis.

Frattesi telah menjalani 39 pertandingan internasional dengan seragam timnas negaranya, mencetak 10 gol di dalamnya, dan ia juga memulihkan performanya sejak berpindah ke Lazio pada bursa transfer musim panas.

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Gelandang itu berhasil mencetak 4 gol dalam 11 pertandingan yang ia lakoni di Serie A musim ini.

Timnas Italia memuncaki klasemen grup dengan 10 poin, sama dengan Prancis, tetapi unggul dalam head-to-head, sementara timnas Belgia menempati peringkat ketiga dengan 9 poin, dan Turki berada di dasar klasemen tanpa poin.

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Timnas Italia sebelumnya mengawali perjalanan mereka dengan kekalahan dari Belgia dengan dua gol tanpa balas, sebelum bangkit dengan meraih dua kemenangan beruntun atas Turki dengan skor 4-1 dan 3-1, lalu bermain imbang dengan Prancis dengan skor 1-1, dan kembali meraih kemenangan penting atas Prancis dengan skor 3-1 di Milan.

Laga ini memiliki arti khusus bagi Belgia, yang masih berpegang pada harapan untuk lolos, sehingga pertandingan ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kemampuan timnas Italia dalam mempertahankan posisinya di antara raksasa benua Eropa, terutama setelah kemenangan moral penting atas Prancis.