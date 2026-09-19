Barcelona menerima pukulan telak dalam laga menghadapi Sevilla, setelah pemain Denmark Andreas Christensen terpaksa meninggalkan lapangan sebelum genap satu jam pertandingan, dalam pekan ketujuh Liga Spanyol, akibat rasa nyeri di bagian belakang paha kirinya.

Christensen terjatuh ke tanah usai berbenturan dengan penyerang Sevilla, Ruben Vargas. Meski awalnya benturan itu terlihat ringan, tanda-tanda kesakitan mulai tampak pada bek Barcelona tersebut, sehingga tim pelatih yang dipimpin Hansi Flick memutuskan menggantinya, dengan menurunkan Gerard Martin sebagai penggantinya.

Christensen tampak menahan rasa sakit di bangku cadangan, setelah menaruh tangannya di bagian belakang paha kirinya, sementara tim medis turun tangan dengan mengompres bagian yang cedera dengan es, di tengah penantian untuk mengetahui jenis cedera dan kemungkinan durasi absennya.

Bek asal Denmark itu tampil apik sebelum ditarik keluar, karena ia memainkan peran menonjol dalam gol penyama kedudukan Barcelona, setelah melakukan penetrasi ke depan dan mengirimkan umpan terobosan sempurna kepada Raphinha, yang mencetak gol penyama kedudukan dari umpan tersebut.

Cedera ini datang di saat Christensen mulai mengembalikan performanya bersama Barcelona, setelah menjalani musim yang sulit, di mana ia hingga kini telah bermain selama 492 menit, sebuah angka yang mendekati total penampilannya sepanjang musim lalu, yang mencapai 551 menit.