Tim Barcelona Atlètic menerima pukulan baru setelah dipastikan absennya kiper mereka, Eder Aller, selama hampir 4 bulan menyusul operasi pada pinggul kanannya, sebagaimana diumumkan klub Katalan tersebut hari Jumat ini, sebuah kehilangan yang berpengaruh bagi tim yang dipimpin Juliano Belletti.

Barcelona menjelaskan, dalam pernyataan resmi, bahwa sang kiper muda menjalani operasi arthroscopy untuk menangani cedera pada tulang rawan dan labrum di sendi pinggul kanan, yang dilakukan oleh dua dokter, Fabian Oraza dan Marc Aguilar dari layanan medis klub, di dalam rumah sakit Barcelona.

Dalam pernyataan klub disebutkan: "Pemain Barcelona Atlètic, Eder Aller, pada Jumat pagi menjalani operasi arthroscopy pada pinggul kanan untuk menangani cedera pada tulang rawan dan labrum. Operasi dilakukan oleh dua dokter, Fabian Oraza dan Marc Aguilar, dari layanan medis klub, di rumah sakit Barcelona. Durasi pemulihan diperkirakan sekitar empat bulan."

Absen panjang dan masalah kesehatan sejak akhir Agustus

Aller mengalami masalah fisik sepanjang pekan-pekan lalu, yang menjauhkannya dari partisipasi bersama tim utama, Barcelona Atlètic, dan tim kelompok usia sejak akhir Agustus lalu.

Sang kiper sempat masuk dalam skuad Hansi Flick pada 3 pertandingan pertama di Liga Spanyol menghadapi Elche, Athletic Bilbao, dan Rayo Vallecano, serta hadir bersama Belletti dalam pertandingan pembuka Barcelona Atlètic melawan Nàxara.

Aller tampil sebagai starter menghadapi Feyenoord di Liga Pemuda Eropa pada 10 September, namun ia meninggalkan lapangan di antara dua babak, digantikan oleh Gerard Sala, sebelum masalah kesehatannya berlanjut dan diambil keputusan untuk menjalani operasi.

Absen panjang sang kiper menjadi tantangan tambahan bagi Barcelona Atlètic, terutama karena Aller dianggap sebagai salah satu nama yang menjanjikan di lini penjaga gawang dalam klub, dan ia diharapkan terus berkembang sepanjang musim ini.