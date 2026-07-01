Pukulan telak bagi Spanyol dengan sentuhan Maroko... Prestasi luar biasa Ibrahim Díaz bersama Singa Atlas

Sebuah laporan media Spanyol, hari ini Rabu, memuji prestasi yang diraih Ibrahim Díaz, bintang Real Madrid, bersama tim nasional Maroko, sejak keputusannya untuk membela "Singa Atlas".

Surat kabar "AS" menyebutkan bahwa selama Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) belum mengeluarkan putusan yang bertentangan — mengingat banding Senegal atas keputusan kemenangan Maroko di Piala Afrika terakhir masih dalam proses peninjauan — Ibrahim Díaz tetap tak terkalahkan sejak memilih membela timnas Atlas Blacks alih-alih Spanyol.

Hampir dua tahun penuh kabar gembira, kesuksesan, dan kegembiraan… Sebuah masa kejayaan yang benar-benar menempatkan Maroko di peta sepak bola dunia, serta menjadikannya salah satu kandidat terkuat untuk meraih prestasi gemilang di Piala Dunia saat ini dan turnamen-turnamen mendatang.

Ibrahim adalah bintang sejati dari proyek ini... Saat melawan Belanda, ia memainkan pertandingan ke-30-nya bersama timnas Maroko, dan tim "Singa Atlas" menolak untuk kalah; Issa Diop mencetak gol penyama kedudukan yang membawa pertandingan ke babak perpanjangan waktu, lalu muncullah lolosnya tim secara bersejarah melalui adu penalti.

Dalam 30 pertandingan yang dilakoni Ibrahim bersama tim nasional Maroko, ia mencatatkan 25 kemenangan dan 5 hasil imbang, tanpa sekali pun mengalami kekalahan.

Sejak bergabung dengan tim nasional Maroko pada Maret 2024 dalam pertandingan melawan Angola, peran putra kota Málaga ini semakin meningkat secara bertahap, hingga akhirnya menjadi kapten sejati tim (menurut surat kabar tersebut). Kontribusinya dalam hal gol memang sangat penting, namun ketenangan dan semangat kompetitifnya tidak kalah pentingnya.

Hal ini sangat terlihat pada Piala Afrika, di mana ia mencetak 5 gol dalam 7 pertandingan—satu gol di masing-masing dari lima pertandingan pertama. Meskipun terjadi insiden melawan Senegal, termasuk kegagalan mengeksekusi tendangan penalti di final, namun keberhasilan merebut gelar juara kemudian menjadikannya pemain Maroko terbaik di turnamen tersebut dengan selisih yang sangat jauh.

Timnas Singa Atlas memenangkan semua pertandingan mereka kecuali satu pertandingan melawan Mali di babak penyisihan grup dan satu pertandingan lain di semifinal melawan Nigeria yang juga berakhir imbang dan ditentukan melalui adu penalti.

Penampilan gemilang Ibrahim terus berlanjut di Piala Dunia... Timnas Brasil tidak mampu mengalahkan Maroko di pertandingan pembuka, begitu pula dengan Skotlandia dan Haiti di kemudian hari.

Pertandingan babak 32 besar memang diperkirakan akan sangat sulit, dan memang demikian adanya, namun Maroko berhasil menang dan akan menghadapi Kanada di babak 16 besar.

Ibrahim terus menunjukkan penampilan gemilangnya: empat pertandingan sebagai starter, dua umpan kunci, dan tentu saja, tanpa kekalahan.. Inilah pola yang biasa ia tunjukkan.