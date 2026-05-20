Pukulan telak bagi Spanyol: bintang FC Barcelona harus menjalani operasi dan absen di Piala Dunia

Spanyol harus menelan pil pahit. Fermín López mengalami cedera yang mengharuskannya menjalani operasi dan tidak akan ikut serta dalam Piala Dunia 2026, demikian menurut Fabrizio Romano.

Gelandang FC Barcelona ini mengalami patah kaki dan tidak pulih tepat waktu untuk turnamen final dunia tersebut.

López telah tujuh kali membela tim nasional Spanyol dan menjadi pemain inti dalam tim nasional selama periode pertandingan internasional terakhir.

Gelandang berusia 23 tahun ini tampil gemilang di lini tengah Barcelona musim ini. Dalam 30 pertandingan liga, ia mencetak enam gol dan memberikan sembilan assist.

Di Liga Champions, ia tampil lebih gemilang lagi. Dalam kompetisi bernilai miliaran euro tersebut, ia tampil sebelas kali, mencetak enam gol dan memberikan empat assist.

Tim nasional Spanyol memiliki Dani Olmo (FC Barcelona) dan Fabián Ruiz sebagai calon pengganti untuk posisi Fermín López.

Daftar pemain juara Eropa saat ini harus diumumkan sebelum 1 Juni.