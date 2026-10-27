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AFC Bournemouth v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Pukulan telak bagi Ruben Amorim: bintang Milan Ruben Loftus-Cheek mengalami robekan otot jelang derbi melawan Inter

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AC Milan kembali mendapat pukulan telak akibat cedera setelah Ruben Loftus-Cheek dipastikan absen setidaknya dua pekan karena robekan otot paha. Gelandang asal Inggris itu akan melewatkan sejumlah pertandingan penting, termasuk derbi yang sangat dinantikan melawan Inter, sehingga menambah rumit pilihan pemain bagi Ruben Amorim.

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Milan terpukul oleh cedera serius Loftus-Cheek

Loftus-Cheek harus menepi setidaknya selama dua pekan setelah pemeriksaan medis memastikan adanya robekan otot di paha kirinya, menurut MilanNews. Pemain asal Inggris itu mengalami cedera pada otot hamstring bagian dalam dan akan menjalani pemeriksaan lanjutan dalam dua pekan.

Ia mengalami cedera tersebut saat Milan menang 2-0 atas Udinese di Serie A pada Minggu. Setelah masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua, Loftus-Cheek terpaksa ditarik keluar pada awal masa tambahan waktu. Gelandang itu merasakan tarikan tajam di bagian belakang pahanya saat berlari cepat. Hasil pemindaian kemudian memastikan kekhawatiran terbesar Milan soal ketersediaannya dalam waktu dekat.

Absen dalam derbi krusial melawan Inter

Waktu terjadinya cedera ini menjadi pukulan besar bagi Milan menjelang rangkaian pertandingan penting. Loftus-Cheek dipastikan absen saat Milan menjamu Bologna di liga pada Rabu. Yang lebih signifikan, ia tidak akan ambil bagian dalam derbi besar melawan rival sekota Inter pada Sabtu.

Selain itu, kiprahnya di kompetisi Eropa untuk sementara terhenti. Ia akan absen dalam pertandingan Liga Europa mendatang melawan klub Hungaria Ferencvaros sembari memulai proses pemulihan.

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Amorim menghadapi krisis pilihan pemain yang kian parah

Absennya Loftus-Cheek memperparah krisis cedera yang dihadapi pelatih Amorim. Menjelang rangkaian pertandingan penting, pelatih Milan itu kini tidak dapat menurunkan delapan pemain tim utama.

Adrien Rabiot, Mario Gila, dan Diego Moreira berpacu dengan waktu agar pulih untuk derbi mendatang setelah absen dalam lawatan ke markas Udinese. Kembalinya mereka akan menjadi dorongan yang sangat dibutuhkan skuad yang kekurangan pemain. Sementara itu, Amorim masih harus kehilangan sejumlah pemain penting untuk beberapa waktu ke depan. Samuel Chukwueze, Matteo Gabbia, dan Alexis Saelemaekers saat ini sama-sama menepi karena masalah jangka panjang.

Menjaga rekor tak terkalahkan di liga

Meski jumlah pemain yang cedera terus bertambah, Milan mempertahankan performa apik di kompetisi domestik musim ini. Mereka menyongsong derbi melawan Inter dengan koleksi 18 poin dan belum terkalahkan di Serie A. Namun, sebelum duel itu, Milan akan berupaya memperpanjang rekor tak terkalahkannya di Serie A saat menjamu Bologna pada Rabu.

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo