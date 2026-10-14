Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Tim Ursinus
Diterjemahkan oleh

Pukulan telak bagi Real Madrid! Vinicius Junior dijatuhi sanksi berat dan akan absen dalam El Clasico melawan Barca

LaLiga
Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Vinicius Junior

Kepastian pahit bagi Vinicius Junior: Penyerang Real Madrid itu menerima hukuman berat yang sudah diperkirakan atas tindakan tak terpuji terbarunya.

Seperti diumumkan federasi sepak bola Spanyol pada Rabu malam, Vini Jr. dijatuhi larangan bermain empat pertandingan setelah menerima kartu merah saat melawan FC Villarreal. Pemain asal Brasil itu baru bisa kembali bermain di LaLiga setelah jeda internasional pada November. Artinya, ia akan absen dalam sejumlah laga, termasuk El Clasico melawan FC Barcelona pada 25 Oktober.

Hukuman tersebut terdiri dari dua bagian. Vinicius mendapat larangan bermain dua pertandingan atas pelanggaran itu sendiri, yakni menarik rambut pemain lawan Nathan Saliba, dan dua pertandingan lagi karena perilaku agresifnya terhadap wasit Isidro Diaz de Mera. Amukannya saat berjalan meninggalkan area dalam stadion menuju lorong-lorong Bernabeu kemungkinan juga turut menjadi pertimbangan, seperti terlihat dalam video yang beredar di internet. Meski Endrick berusaha menenangkannya setelah kartu merah itu, ia mendorong seorang staf LaLiga ke samping di belakang monitor VAR.

Namun, Real tidak harus bermain tanpa Vinicius sepenuhnya hingga selepas jeda internasional. Larangan bermain itu tidak berlaku di Liga Champions, tempat Los Blancos menghadapi AS Roma pada Rabu dan RB Leipzig pada pekan berikutnya.

Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Performa Vinicius Junior Menurun: Bagaimana Statistiknya?

Vinicius telah secara terbuka meminta maaf kepada rekan-rekan setimnya dan para penggemar Real atas perilakunya, tetapi itu tidak mampu mencegah hukuman tersebut. Sementara itu, performanya di lapangan musim ini juga belum berjalan mulus. Sejauh ini, ia baru mencatat satu gol dan tiga assist dalam sembilan pertandingan, setelah belum lama ini memperpanjang kontraknya hingga 2032 dengan gaji yang kabarnya mencapai 25 juta euro per tahun.

Pertandingan berikutnya
BAR

BAR

LaLiga

25 Okt 2026

RMA

RMA

Pelatih Jose Mourinho sudah merespons penurunan performa pemain berusia 26 tahun itu saat melawan Villarreal dengan lebih memilih rekrutan baru Yan Diomande di sayap kiri. Mantan pemain Leipzig itu pula yang kemudian mencetak gol kemenangan. Di Roma, Vinicius kembali dimasukkan ke susunan pemain inti.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google