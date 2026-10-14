Seperti diumumkan federasi sepak bola Spanyol pada Rabu malam, Vini Jr. dijatuhi larangan bermain empat pertandingan setelah menerima kartu merah saat melawan FC Villarreal. Pemain asal Brasil itu baru bisa kembali bermain di LaLiga setelah jeda internasional pada November. Artinya, ia akan absen dalam sejumlah laga, termasuk El Clasico melawan FC Barcelona pada 25 Oktober.

Hukuman tersebut terdiri dari dua bagian. Vinicius mendapat larangan bermain dua pertandingan atas pelanggaran itu sendiri, yakni menarik rambut pemain lawan Nathan Saliba, dan dua pertandingan lagi karena perilaku agresifnya terhadap wasit Isidro Diaz de Mera. Amukannya saat berjalan meninggalkan area dalam stadion menuju lorong-lorong Bernabeu kemungkinan juga turut menjadi pertimbangan, seperti terlihat dalam video yang beredar di internet. Meski Endrick berusaha menenangkannya setelah kartu merah itu, ia mendorong seorang staf LaLiga ke samping di belakang monitor VAR.

Namun, Real tidak harus bermain tanpa Vinicius sepenuhnya hingga selepas jeda internasional. Larangan bermain itu tidak berlaku di Liga Champions, tempat Los Blancos menghadapi AS Roma pada Rabu dan RB Leipzig pada pekan berikutnya.

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Performa Vinicius Junior Menurun: Bagaimana Statistiknya?

Vinicius telah secara terbuka meminta maaf kepada rekan-rekan setimnya dan para penggemar Real atas perilakunya, tetapi itu tidak mampu mencegah hukuman tersebut. Sementara itu, performanya di lapangan musim ini juga belum berjalan mulus. Sejauh ini, ia baru mencatat satu gol dan tiga assist dalam sembilan pertandingan, setelah belum lama ini memperpanjang kontraknya hingga 2032 dengan gaji yang kabarnya mencapai 25 juta euro per tahun.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Pelatih Jose Mourinho sudah merespons penurunan performa pemain berusia 26 tahun itu saat melawan Villarreal dengan lebih memilih rekrutan baru Yan Diomande di sayap kiri. Mantan pemain Leipzig itu pula yang kemudian mencetak gol kemenangan. Di Roma, Vinicius kembali dimasukkan ke susunan pemain inti.