Pukulan telak bagi Real Madrid... Peraturan "UEFA" menyelamatkan Barcelona dari eliminasi di kompetisi Eropa

Dalam pukulan telak bagi harapan Real Madrid, Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA) menegaskan bahwa mereka tidak dapat mengambil tindakan disiplin apa pun terhadap Barcelona terkait kasus pembayaran kontroversial kepada José María Enríquez Negreira, yang merupakan pukulan keras bagi klub “Los Blancos” yang berharap dapat mendiskualifikasi rival abadinya itu dari kompetisi Eropa.

Real Madrid secara resmi mengumumkan telah menyerahkan berkas lengkap kepada UEFA yang berisi bukti-bukti mengenai “pembayaran yang berkepanjangan, samar, dan tidak dapat dibenarkan” yang diberikan Barcelona kepada mantan wakil ketua Komite Wasit melalui berbagai entitas, serta menuntut agar proses disiplin segera dibuka kembali. Namun, tanggapan yang diterima justru mengecewakan harapan mereka.

Menurut peraturan disiplin Eropa, sebagaimana dilaporkan surat kabar Spanyol “Mundo Deportivo”, tindak pidana korupsi, suap, penipuan, dan pengaturan skor tidak terhapus oleh batas waktu kejahatan, berbeda dengan sebagian besar pelanggaran lainnya. Meskipun demikian, UEFA telah menjelaskan pada tahun 2023 bahwa mereka tidak akan mengambil keputusan apa pun hingga proses pidana di Spanyol selesai, sebuah sikap yang tetap mereka pertahankan hingga saat ini.

Mengapa sulit bagi UEFA untuk campur tangan?

Meskipun kasus ini berkaitan dengan pembayaran sebesar 7,3 juta euro antara tahun 2001 dan 2018, peraturan dan aturan disiplin UEFA terikat pada jangka waktu tertentu, dan prosesnya sering kali terkait dengan perkembangan kasus pidana di Spanyol.

Sementara di tingkat Spanyol, batas waktu dalam peraturan Federasi Sepak Bola Spanyol (3 tahun untuk pelanggaran yang sangat serius, dan satu tahun untuk pelanggaran serius) membuat sanksi domestik hampir mustahil dijatuhkan setelah sekian lama berlalu.

Real Madrid bersikeras bahwa kasus ini merupakan korupsi terorganisir yang layak mendapat sanksi Eropa yang berat, termasuk kemungkinan diskualifikasi dari Liga Champions, namun UEFA tampaknya tetap berpegang pada sikap hati-hatinya, sambil menunggu putusan pengadilan Spanyol yang final.