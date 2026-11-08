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Portugal mendapat pukulan telak menjelang pertandingan-pertandingan terakhir mereka di fase grup Nations League setelah Rafael Leao mengalami cedera. Penyerang itu terpaksa ditarik keluar saat Galatasaray meraih kemenangan dramatis 4-3 atas Amedspor pada Sabtu, sehingga pelatih kepala Jorge Jesus menghadapi dilema besar dalam memilih pemain.

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Leao frustrasi di tengah laga sengit bertabur gol

Mantan bintang AC Milan itu mengalami malam yang penuh pasang surut saat Galatasaray mempertahankan posisi di puncak klasemen Liga Super Turki. Leao mengawali laga dengan gemilang, membuka keunggulan tuan rumah setelah baru tujuh menit. Namun, penampilannya harus berakhir tak lama setelah turun minum akibat gangguan fisik. Pelatih Galatasaray Okan Buruk terpaksa melakukan pergantian pada menit ke-50, menarik pemain internasional Portugal itu dan memasukkan penyerang muda Deniz Gul, yang baru-baru ini bergabung dengan raksasa Turki tersebut dari Porto.

Meski tim meraih kemenangan penting, pemandangan pemain andalan mereka menuju ruang ganti lebih awal langsung menimbulkan kekhawatiran di pihak klub maupun tim nasional. Spekulasi di Turki menyebut kondisi lapangan RAMS Park mungkin turut menyebabkan cedera tanpa kontak fisik tersebut, sehingga mengundang kritik dari suporter dan media lokal. Tim medis akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan tingkat keparahan cedera itu, meski waktunya sangat tidak menguntungkan mengingat jeda internasional segera tiba.

Leao memberi kabar terbaru soal kondisinya

Meski sempat muncul kekhawatiran, sang penyerang berusaha tetap positif saat berbicara kepada media seusai pertandingan. Ia tampak tenang menghadapi situasi tersebut dan mengisyaratkan bahwa masalahnya mungkin tidak separah yang semula dikhawatirkan, meski mengakui bahwa keikutsertaannya pada jeda internasional mendatang masih diragukan.

Berbicara di zona campuran, sang pemain menyampaikan pandangan optimistis tentang proses pemulihannya. "Tidak ada yang serius. Besok saya akan menjalani pemeriksaan. Hal-hal seperti ini adalah bagian dari sepakbola. Tidak ada yang perlu disesali atau dikhawatirkan. Galatasaray memiliki tim medis yang sangat bagus dan mereka sangat berhasil dalam menjalankan tugasnya. Kami akan menjalani perawatan saya selama jeda internasional. Setelah itu, kami harus melanjutkan apa yang sudah kami mulai. Saya tenang," kata Leao melalui situs resmi klub.

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Siap bersinar bersama juara Turki

Leao juga menyinggung pengaruhnya yang semakin besar di klub sejak kepindahannya yang menyita perhatian ke Istanbul. Ia mengungkapkan rasa terima kasih atas sambutan skuad kepadanya, seraya menyatakan bahwa ia kini sudah sepenuhnya beradaptasi dan siap menjadi pemain penentu bagi juara Turki tersebut setelah kembali bugar seusai masa pemulihan.

"Seperti yang saya katakan setelah pertandingan terakhir, laga melawan Konyaspor, semua orang banyak membantu saya sejak hari pertama. Rekan-rekan setim dan semua orang di sekitar saya mempermudah proses adaptasi saya. Saya bisa mengatakan bahwa proses itu kini sudah selesai. Namun, saya baru mulai membantu tim. Saya akan terus berkontribusi lewat gol, assist, dan membantu tim meraih kemenangan," tambah sang penyerang.

Dua laga krusial akan menentukan nasib Portugal

Perjalanan Portugal yang sangat dinantikan diperkirakan akan berlangsung mendebarkan saat mereka memasuki tahap akhir yang krusial dalam jadwal turnamen saat ini. Tim nasional itu bersiap menjamu Denmark dalam pertandingan yang diperkirakan berlangsung sengit di kota bersejarah Braga. Mereka tentu akan mengandalkan dukungan penuh suporter tuan rumah untuk meraih keuntungan penting. Setelah laga krusial di kandang tersebut, skuad Portugal akan bertandang ke Wales untuk menjalani laga penentu pada akhir fase grup Nations League.