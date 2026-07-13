Pukulan telak bagi NAC Breda: Lewis Holtby memutuskan untuk hengkang dan akan meninggalkan klub segera

Lewis Holtby meninggalkan NAC Breda dengan segera. Hal ini diumumkan klub melalui saluran resmi. Kontrak gelandang berusia 35 tahun tersebut, yang semula berlaku hingga pertengahan 2027, diputus “secara damai”.

NAC menyatakan bahwa ini bukanlah keputusan yang diambil dengan mudah. “Setelah pertimbangan yang matang dan beberapa pembicaraan pribadi, Holtby yang berusia 35 tahun dan pimpinan klub telah berdiskusi secara intensif dan dalam suasana saling percaya mengenai masa depan dalam beberapa hari terakhir.”

“Dalam pembicaraan tersebut, Holtby menyatakan keinginannya untuk mengakhiri kontraknya lebih awal. Selanjutnya, kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kerja sama ini dengan segera.”

Pemain asal Jerman itu sendiri juga memberikan tanggapan. “Saya sangat bersyukur telah diberi kesempatan mengenakan seragam NAC. Sejak hari pertama, saya merasa disambut dengan hangat di klub dan di kota ini. Semangat para pendukung dan suasana di Stadion Rat Verlegh benar-benar unik dan akan selalu saya kenang.”

“Saya mengucapkan yang terbaik untuk klub, para pemain, dan para pendukung, serta berharap sepenuh hati agar NAC kembali ke Eredivisie. Terima kasih kepada semua orang yang telah mendukung saya selama masa saya di Breda. Merupakan suatu kehormatan bisa menjadi bagian dari klub yang istimewa ini.”

Holtby mulai bermain di Breda setahun yang lalu. Ia mencetak gol dalam pertandingan debutnya, sehingga awal kariernya terlihat menjanjikan. Namun, setelah itu ia semakin kesulitan memenuhi ekspektasi baik di dalam maupun di luar lapangan.

Pada hari Minggu, Voetbal International telah melaporkan bahwa Holtby dilaporkan sangat kesal dengan komposisi skuad dan mentalitas beberapa pemain. Selain itu, ia tidak sependapat dengan visi klub menjelang musim mendatang. Semua hal tersebut akhirnya menjadi penyebab kepergiannya.