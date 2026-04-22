Pukulan telak bagi Jerman: Pemain yang telah 59 kali membela tim nasional absen di Piala Dunia karena cedera

Serge Gnabry dipastikan tidak akan ikut serta dalam Piala Dunia 2026. Penyerang Bayern München itu sendiri mengonfirmasi kabar tersebut melalui media sosial.

Sehari sebelum pertandingan perebutan gelar juara Bayern melawan VfB Stuttgart pada 19 April, Gnabry mengalami cedera di pangkal paha saat latihan.

Bayern langsung mengakhiri musim ini, tetapi masih ada harapan bahwa penyerang berusia 30 tahun itu bisa pulih tepat waktu untuk Piala Dunia. Ternyata hal itu tidak terjadi.

“Beberapa hari terakhir ini sulit untuk diterima,” tulis Gnabry di Instagram. “Sebuah musim bersama Bayern, di mana, setelah kembali memenangkan gelar Bundesliga akhir pekan ini, masih banyak pertandingan yang harus dimainkan.”

“Mengenai mimpi Piala Dunia bersama tim nasional Jerman: sayangnya, itu sudah berakhir bagi saya. Sama seperti seluruh negara, saya akan mendukung para pemain dari rumah.”

“Sekarang saatnya bagi saya untuk fokus pada pemulihan dan persiapan menjelang musim baru. Terima kasih atas semua pesan,” kata Gnabry.

Gnabry biasanya menjadi andalan bagi pelatih nasional Julian Nagelsmann, yang memainkannya dalam periode pertandingan internasional terakhir melawan Swiss dan Ghana. Melawan Swiss, pemain yang telah 59 kali membela tim nasional (26 gol) ini bahkan mencetak satu gol dan satu assist.