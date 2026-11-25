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Komite Kompetisi Spanyol telah mengumumkan hukuman bagi bintang Barcelona, Fermin Lopez, setelah ia diusir dari lapangan pada laga Barcelona kontra Villarreal di LaLiga, Minggu lalu.

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Kartu merah itu diterima Fermin setelah ia ditarik keluar. Wasit Alejandro Hernández Hernández menulis dalam laporannya: "Karena ia bangkit dari bangkunya dan menghampiri ofisial keempat, mendekatinya dengan agresif, memprotes dengan suara keras, dan berulang kali mengucapkan: jangan main-main dengan saya".

Sejumlah laporan menyebutkan beberapa kemungkinan hukuman, terutama jika tindakan tersebut dianggap sebagai perilaku tidak pantas terhadap ofisial keempat atau sebagai protes. Dalam kedua kasus itu, hukuman awalnya adalah larangan bertanding dua pertandingan.

Menurut harian "Mundo Deportivo", badan disiplin memilih opsi kedua. Dengan demikian, mereka memandang tindakan itu sebagai protes sesuai Pasal 127 Kode Disiplin, yang berbunyi: "Protes kepada wasit utama, asisten wasit, atau ofisial keempat, sepanjang tidak merupakan pelanggaran yang lebih berat, dihukum dengan larangan bertanding antara dua hingga tiga pertandingan atau hingga satu bulan".

Artinya, Fermin akan absen dalam laga Barcelona melawan Deportivo di Stadion Riazor pada Minggu mendatang, serta laga besar LaLiga kontra Atletico Madrid di Camp Nou pada Rabu, 2 Desember mendatang, yang jadwalnya dimajukan karena Piala Super Spanyol.

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Banding Barcelona Ditolak

Komite Disiplin telah menolak banding klub atas kartu merah tersebut. Selain itu, keputusan ini hanya menyisakan peluang tipis untuk mengajukan banding atas hukuman ke Komite Banding, karena yang dijatuhkan adalah hukuman minimum sesuai regulasi.

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Barcelona telah mengajukan banding ke Komite Kompetisi pada Selasa kemarin terkait kartu merah yang diterima gelandang Fermin Lopez dalam laga melawan Villarreal pada Minggu lalu, yang dimenangi Barcelona dengan skor 3-2.

Harian "Mundo Deportivo" mengutip sumber internal Barcelona yang menyebut bahwa klub Catalan itu menegaskan sang gelandang tidak melontarkan hinaan apa pun kepada asisten wasit, dan tindakannya merupakan akibat dari situasi yang tegang, mengingat Barcelona saat itu harus bangkit dari ketertinggalan dua gol tanpa balas dari Villarreal.

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Sumber tersebut menambahkan bahwa departemen hukum Barcelona akan berargumen bahwa kejadian itu merupakan insiden tunggal perilaku tidak pantas, bukan protes resmi, dengan harapan kasus ini dinilai berdasarkan pasal disiplin yang berbeda, sehingga hukuman larangan bertanding Fermin bisa dikurangi menjadi hanya satu pertandingan.

Pukulan Telak bagi Flick

Staf pelatih Barcelona yang dipimpin Hansi Flick sebelumnya berharap bisa segera kembali memiliki Fermin, terutama di tengah cedera dan absennya sejumlah pemain yang mendera tim belakangan ini, serta kebutuhan tim akan seluruh pemainnya dalam persaingan memperebutkan puncak klasemen liga.

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Banyak pihak di Barcelona menilai kartu merah itu tidak adil, dan apa yang terjadi bukanlah kebetulan, melainkan buah dari tekanan media selama bertahun-tahun melalui saluran televisi Real Madrid, konferensi pers Mourinho, serta pengungkitan kasus Negreira secara terus-menerus oleh Florentino Perez. Menurut pandangan ini, hal tersebut membuat para wasit selalu condong ke satu pihak karena takut diserang.