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Barcelona kembali menerima pukulan saat menghadapi Deportivo La Coruña di Stadion Riazor. Salah satu pemain andalan mereka terpaksa meninggalkan pertandingan sebelum laga usai karena merasakan nyeri yang memaksanya meminta diganti. Situasi ini memicu kekhawatiran di kubu staf pelatih yang dipimpin Hansi Flick, sembari menanti seberapa parah cedera tersebut dan sejauh mana dampaknya bagi sang pemain dalam beberapa waktu ke depan.

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Harian Spanyol Mundo Deportivo melaporkan bahwa Frenkie de Jong merasakan nyeri dalam laga lanjutan LaLiga tersebut. Ia kemudian memberi isyarat dengan tangannya untuk meminta diganti, sehingga Flick memutuskan menariknya keluar pada menit ke-65 dan memasukkan Andreas Christensen sebagai pengganti. Hingga kini, jenis cedera yang dialami gelandang asal Belanda itu masih belum jelas.

Keluarnya De Jong terjadi pada saat Barcelona sama sekali tidak ingin kehilangan salah satu pilar utamanya, terutama mengingat perannya dalam mengatur permainan dan menghubungkan lini-lini tim. Ia merupakan salah satu opsi penting bagi Flick di lini tengah berkat kemampuannya menguasai bola, bergerak di bawah tekanan, dan berkontribusi dalam membangun serangan dari belakang.

Momen ketika sang pemain terlihat terpincang-pincang saat meninggalkan lapangan memunculkan kekhawatiran bahwa ia mengalami cedera yang lebih serius daripada sekadar nyeri sesaat. Namun, indikasi awal belum memastikan jenis masalahnya, dan hingga kini tingkat keparahannya maupun perkiraan lama absennya juga belum diketahui. Semua masih menunggu evaluasi medis dan pemeriksaan yang akan menentukan kondisinya secara pasti.

Barcelona kini menanti hasil pemeriksaan medis dalam beberapa jam ke depan. Jika cedera De Jong terbukti serius, staf pelatih bisa terpaksa menyusun ulang rencana di lini tengah dan mencari pengganti yang tepat untuk menambal absennya. Hal ini terjadi di saat tim tengah berupaya menjaga kebugaran para pemain intinya dan menghindari kehilangan lebih banyak pemain akibat cedera.