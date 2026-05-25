Pukulan telak bagi Dean Huijsen asal Amsterdam: tak bisa tampil di Piala Dunia bersama Spanyol

Dean Huijsen tidak akan ikut serta dalam Piala Dunia musim panas mendatang, seperti yang terungkap dari daftar skuad Spanyol yang diumumkan pada hari Senin. Pelatih kepala Luis de la Fuente memilih opsi lain daripada bek Real Madrid tersebut.

Real Madrid tidak mengirimkan satupun pemainnya. Dani Carvajal juga tidak akan ikut serta dalam turnamen final bergengsi di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

Spanyol membawa tiga kiper ke Piala Dunia: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal), dan Joan García (FC Barcelona).

Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Marcos Llorente (Atlético Madrid), Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Marc Pubill (Atlético Madrid), Eric García (FC Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea), dan Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) diharapkan membantu mempertahankan gawang.

Di lini tengah, De la Fuente memiliki banyak opsi. Rodri (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Pedri (FC Barcelona), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Mikel Merino (Arsenal FC), Gavi (FC Barcelona), dan Alex Baena (Atlético Madrid) siap diturunkan.

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Lamine Yamal (FC Barcelona), Ferran Torres (FC Barcelona), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Dani Olmo (FC Barcelona), Victor Muñoz (Osasuna), Nico Williams (Athletic Club), dan Yeremy Pino (Crystal Palace) diharapkan mencetak gol.

Spanyol akan bertanding di fase grup Piala Dunia dalam Grup H. Lawan-lawannya adalah Cape Verde, Arab Saudi, dan Uruguay.