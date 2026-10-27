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FBL-ENG-PR-CHELSEA-TOTTENHAMGetty Images
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Pukulan telak bagi Chelsea! Joao Pedro harus absen selama beberapa pekan akibat cedera paha, Xabi Alonso pastikan sang penyerang melewatkan laga melawan Liverpool

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Chelsea mendapat pukulan telak menjelang laga Carabao Cup melawan Liverpool pada tengah pekan, setelah Xabi Alonso mengonfirmasi bahwa Joao Pedro harus menepi. Penyerang asal Brasil itu secara mengejutkan tidak masuk skuad saat menghadapi Tottenham pada akhir pekan dan kini diperkirakan absen selama beberapa pekan.

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Alonso beri kabar terbaru soal absennya Joao Pedro

Pilihan Chelsea di lini serang berkurang drastis setelah muncul kabar bahwa Pedro tidak akan tersedia hingga waktu yang belum dapat dipastikan. Penyerang asal Brasil itu, yang telah menjadi titik sentral dalam skema taktik Alonso di Stamford Bridge, absen saat Chelsea kalah dalam derbi London melawan Tottenham setelah mengalami masalah dalam sesi latihan Jumat.

Para penggemar bertanya-tanya ketika susunan pemain diumumkan. Kekalahan 2-0 yang menyusul menunjukkan betapa tim merindukan kehadirannya di sepertiga akhir lapangan. Alonso semula berharap masalah itu ringan, tetapi pemeriksaan medis terbaru menunjukkan bahwa mantan pemain Watford tersebut membutuhkan waktu pemulihan lebih lama.

Berbicara kepada media menjelang lawatan ke Anfield, Alonso memberikan gambaran lebih jelas tentang kondisi kebugaran sang penyerang. "Ia mengalami cedera paha dan akan absen selama beberapa pekan," kata Alonso. "Kita lihat nanti berapa lama. Kami tidak ingin memperkirakannya, tetapi ia belum siap untuk pertandingan-pertandingan berikutnya." Waktunya sulit bagi Chelsea, yang akan memasuki periode padat dalam musim kompetisi domestik ketika kedalaman skuad akan diuji hingga batasnya.

Kekurangan penyerang soroti kekhawatiran taktis

Kesulitan Chelsea tanpa Pedro sudah terlihat musim ini. Tim tersebut gagal menemukan ritme dalam pertandingan-pertandingan yang tidak ia mainkan. Chelsea kalah dalam kedua laga saat Pedro absen, termasuk saat menghadapi Brentford dan Tottenham. Melawan Tottenham, Morgan Rogers ditugaskan mengisi kekosongan di posisi sentral, tetapi ia kesulitan memengaruhi pertandingan dan nyaris tidak terlibat dalam permainan untuk waktu yang lama.

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Meski absennya Pedro jelas berdampak, Alonso tetap yakin para pemain lainnya dapat menjawab tantangan dalam beberapa pekan mendatang. "Saat ini ada sedikit cairan, jadi kami harus melakukan beberapa pemeriksaan untuk mengetahui seberapa parah cederanya. Ini mengecewakan, tetapi kami harus terus melangkah," ujar Alonso. Ia kemudian menegaskan sikapnya dengan menambahkan, "Ya, tentu saja. Itulah alasan Anda membangun skuad. Tentu, beberapa pemain penting, tetapi hal seperti ini bisa terjadi."

Kabar baik soal kebugaran tiga pemain jelang lawatan ke Anfield

Meski kabar mengenai Pedro jelas buruk, para pendukung Chelsea mendapat kabar baik terkait anggota skuad lainnya. Alonso memastikan beberapa pemain penting telah siap kembali tampil dalam laga babak 16 besar Carabao Cup melawan Liverpool.

Secara khusus, pelatih kepala itu memastikan Emmanuel Emegha, Danny Welbeck, dan Estevao akan masuk dalam rombongan yang bertolak ke Merseyside. Kehadiran mereka memberi Alonso pilihan taktis yang berbeda saat ia berupaya merancang kemenangan di Anfield. Pengalaman Welbeck bisa menjadi faktor penting dalam laga piala yang penuh tekanan, sementara Emegha dan Estevao menawarkan energi pemain muda serta kecepatan yang mungkin dibutuhkan untuk mengusik pertahanan Liverpool.

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

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