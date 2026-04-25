Pukulan telak bagi Brasil: pemain inti andalan tak bisa tampil di Piala Dunia

Pukulan telak bagi Brasil: pemain inti andalan absen di Piala Dunia





Éder Militão tampaknya harus mengubur impiannya untuk tampil di Piala Dunia bersama Brasil. Bek Real Madrid ini diperkirakan harus menjalani operasi dan akibatnya akan absen selama berbulan-bulan.

Militão mengalami cedera saat bertanding melawan Deportivo Alavés. Bek tengah ini harus ditarik keluar sebelum babak pertama berakhir karena mengalami cedera hamstring. Awalnya, musim ini sepertinya sudah berakhir, tetapi Piala Dunia masih bisa diraih.

Harapan tersebut kini tampaknya sirna. Media Spanyol melaporkan bahwa operasi tidak terhindarkan. Masalah ini terkait dengan cedera sebelumnya pada Desember, di mana bekas lukanya kembali terbuka. Akibatnya, proses pemulihan yang lebih lama diperlukan.

Bek berusia 28 tahun ini juga harus menonton dari bangku cadangan di awal musim karena robekan serat otot. Secara total, pemain Brasil ini hanya tampil 21 kali musim ini.

Militão menonjol saat bermain di São Paulo FC dan mendapatkan transfer besar ke Real Madrid melalui FC Porto. Di tim nasional Brasil, ia juga telah menjadi pemain andalan selama bertahun-tahun dengan 38 penampilan, di mana ia berhasil mencetak dua gol.



