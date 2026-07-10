Pukulan telak bagi Belgia... Courtois meninggalkan pertandingan melawan Spanyol sambil menangis

Belgia mengalami pukulan telak pada Jumat malam dalam pertandingan perempat final melawan Spanyol di Piala Dunia 2026, setelah kiper Real Madrid Thibaut Courtois (34 tahun) terpaksa meninggalkan lapangan akibat cedera otot yang parah, yang mungkin menjadi penampilan terakhirnya di Piala Dunia bersama Setan Merah.

Courtois terjatuh di tepi kotak penalti setelah terlihat menahan rasa sakit yang luar biasa, sebelum akhirnya meninggalkan lapangan sambil menangis dalam adegan yang mengharukan, yang mencerminkan betapa besarnya kekecewaan yang dirasakan kiper Belgia tersebut.

Momen-momen setelah Courtois terjatuh disambut dengan keterkejutan di antara para pemain Belgia, terutama karena cedera tersebut terjadi pada saat yang kritis dalam pertandingan yang pemenangnya akan bertanding melawan Prancis di semifinal.

Kiper Manchester United, Sin Lamens, masuk menggantikan Courtois, sebuah pergantian darurat yang menjadi tantangan besar bagi Belgia yang sangat bergantung pada pengalaman dan kemampuan bertahan sang bintang Real Madrid.

Cedera ini merupakan pukulan telak bagi “Setan Merah”, tidak hanya dalam konteks pertandingan saat ini, tetapi juga karena hal ini berpotensi mengakhiri perjalanan Courtois bersama timnas Belgia di Piala Dunia, mengingat usianya yang semakin tua dan kemungkinan ia tidak akan ikut serta dalam edisi berikutnya dari turnamen tersebut.

Courtois dianggap sebagai salah satu kiper terbaik di dunia dan pilar utama pertahanan Belgia selama beberapa tahun terakhir, di mana ia berkontribusi besar dalam membawa tim nasional tersebut mencapai babak-babak akhir di turnamen-turnamen besar.