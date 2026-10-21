Pukulan telak bagi Barcelona jelang El Clasico! Dani Olmo absen selama sebulan setelah mengalami cedera saat melawan PSG

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Barcelona mendapat pukulan telak terkait cedera setelah Dani Olmo dikabarkan akan absen selama beberapa waktu. Pengatur serangan asal Spanyol itu mengalami masalah otot saat klub Catalan tersebut kalah 4-2 dari Paris Saint-Germain di Liga Champions pada Selasa malam. Ia kini akan melewatkan serangkaian laga krusial bagi tim asuhan Hansi Flick.

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Barcelona pastikan durasi absennya Olmo

Rencana Flick untuk beberapa pekan mendatang terganggu setelah muncul kabar bahwa Olmo akan absen selama sekitar satu bulan. Mantan bintang RB Leipzig itu harus ditarik keluar saat Barcelona baru-baru ini kalah dari Paris Saint-Germain di Champions League, membuat staf pelatih cemas akan kondisi fisiknya. Setelah pemeriksaan lanjutan oleh tim medis klub pada Rabu, kekhawatiran terburuk Barcelona terbukti benar saat mereka bersiap menghadapi jadwal yang padat.

Dalam pernyataan melalui kanal resminya, klub menjelaskan situasinya: “Pemeriksaan yang dilakukan memastikan bahwa Dani Olmo mengalami cedera pada otot adduktor kirinya akibat kontak fisik dengan pemain lawan dalam pertandingan melawan Paris Saint-Germain. Perkiraan waktu pemulihannya sekitar satu bulan.”

Laga-laga penting yang akan dilewatkan selama pemulihan

Cedera ini datang pada saat yang sulit bagi Barcelona, yang akan menghadapi serangkaian laga penting dalam 30 hari ke depan, terutama El Clasico melawan Real Madrid pada Minggu di Spotify Camp Nou.

Getty Images

Selain laga melawan Madrid, Olmo diperkirakan absen dalam pertandingan-pertandingan penting La Liga melawan Alaves, Atletico Madrid, dan Villarreal, serta laga sulit di kompetisi Eropa melawan Aston Villa.

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Spanyol juga kehilangan Olmo pada jeda internasional

Absennya Olmo tidak hanya akan terasa di level klub. Gelandang itu juga diperkirakan melewatkan jeda internasional berikutnya bersama Spanyol untuk laga-laga Nations League melawan Inggris dan Republik Ceko. Luis de la Fuente sangat mengandalkan fleksibilitas dan kualitas teknik Olmo. Kedua kualitas itu terlihat jelas pada jeda internasional sebelumnya, ketika ia mencatatkan tiga assist dalam empat pertandingan untuk membantu Spanyol meraih empat kemenangan dari empat laga dan memuncaki grup mereka.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Olmo, yang mencatatkan penampilan ke-100 untuk Barcelona saat melawan PSG, telah tampil 12 kali di semua kompetisi untuk tim asuhan Flick musim ini, dengan kontribusi satu gol dan empat assist. Ia telah bermain dalam 44 pertandingan berturut-turut, yakni 32 laga musim lalu dan 12 laga musim ini, tanpa mengalami masalah fisik. Pemain asal Spanyol itu tidak mengalami cedera lagi sejak 3 Desember, ketika bahunya mengalami dislokasi setelah mencetak gol melawan Atletico Madrid. Cedera otot terakhirnya terjadi pada 10 Oktober 2025.

Performa sempurna Barcelona di kompetisi domestik

Di kompetisi domestik, Barcelona mengawali musim dengan sempurna dan memuncaki klasemen La Liga dengan 27 poin dari sembilan pertandingan - unggul lima poin atas Atletico Madrid di posisi kedua. Tim asuhan Flick tampil produktif dengan mencetak 39 gol dan hanya kebobolan sembilan kali. Namun, kekalahan dari Paris Saint-Germain pada Selasa menjadi hasil buruk pertama mereka musim ini di semua kompetisi.