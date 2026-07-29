Klub Barcelona menerima pukulan telak dalam upaya mereka untuk mendatangkan penyerang baru pada bursa transfer musim panas ini.

Penyerang asal Polandia, Robert Lewandowski, meninggalkan skuad Barcelona seusai berakhirnya musim lalu, sehingga namanya dikaitkan dengan perekrutan penyerang Argentina Atletico Madrid, Julian Alvarez, untuk menggantikannya pada musim mendatang.

Dengan penolakan klub ibu kota Spanyol itu terhadap gagasan melepas penyerang Argentina mereka, klub Katalan tersebut mulai mencari penyerang baru, dan pilihan jatuh pada penyerang Prancis milik Bournemouth, Eli Junior Kroupi.

Namun keinginan Barcelona untuk merekrut Kroupi berbenturan dengan penolakan Bournemouth untuk melepasnya, sebelum pemain tersebut mengalami cedera yang akan membuatnya absen dari lapangan untuk waktu yang lama.

Jaringan "The Athletic" menyebutkan bahwa Kroupi mengalami cedera pada kaki selama pemusatan latihan persiapan musim baru, yang dijalani tim di Austria pada periode lalu, sehingga ia kembali ke Inggris untuk menjalani pemeriksaan medis yang diperlukan.

Pemeriksaan menunjukkan bahwa pemain berusia 20 tahun itu membutuhkan operasi, dan ia telah menjalaninya hari ini, Rabu, sehingga dipastikan absen dari lapangan untuk jangka waktu antara 3 hingga 4 bulan.

Dengan demikian, Kroupi baru akan kembali berlatih pada Oktober atau November tahun ini, yang berarti ia akan kehilangan sebagian besar musim, dan hal itu mempersulit kepindahannya ke klub baru.

Penyerang Prancis tersebut telah menampilkan performa yang mengesankan bersama Bournemouth sejak pindah ke skuad mereka dari Lorient musim panas lalu, di mana ia tampil dalam 35 pertandingan dan mencetak 13 gol.

Gol-gol Kroupi berkontribusi terhadap lolosnya Bournemouth ke Liga Europa, setelah menempati peringkat keenam di klasemen Liga Primer Inggris, di bawah kepemimpinan pelatih Spanyol Andoni Iraola, sebelum ia digantikan oleh pelatih Jerman Marco Rose setelah kepindahannya ke Liverpool.