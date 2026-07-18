Pukulan telak bagi Arsenal... Rodgers mencapai kesepakatan dengan klub barunya dalam “kesepakatan bersejarah”

Chelsea memecahkan rekornya sendiri di bursa transfer setelah menyetujui perekrutan bintang Inggris Morgan Rogers dari Aston Villa dengan nilai 117 juta poundsterling, dalam kesepakatan yang dianggap sebagai yang termahal dalam sejarah klub asal London tersebut, sementara pemain berusia 23 tahun itu bersiap menjalani pemeriksaan medis pada hari Senin.

Surat kabar Inggris “The Athletic” mengonfirmasi bahwa Rogers telah menyetujui ketentuan kontrak berdurasi 6 tahun di Stamford Bridge, setelah Aston Villa menerima tawaran besar yang diajukan oleh The Blues, dalam kesepakatan yang menandai penyelesaian transfer salah satu talenta muda Inggris paling menjanjikan.

Penyerang Inggris tersebut dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis segera setelah kembali dari Piala Dunia pada hari Senin, sementara manajemen Chelsea saat ini sedang menyelesaikan detail akhir dari kesepakatan yang telah menimbulkan kehebohan besar di kalangan sepak bola Inggris.

Rodgers sempat menjadi incaran serius Arsenal, namun ia lebih memilih bergabung dengan Chelsea, terinspirasi oleh visi pelatih asal Spanyol, Xabi Alonso, yang baru-baru ini mengambil alih kepelatihan tim London tersebut. Dikabarkan bahwa rencana masa depan Alonso untuk klub tersebut telah meyakinkan sang pemain untuk memilih Stamford Bridge sebagai tujuannya.

Jumlah yang sangat besar ini menandai rekor baru bagi Chelsea, melampaui rekor sebelumnya yang dibayarkan klub untuk mendatangkan Enzo Fernández dari Benfica Portugal, sebagai tanda jelas ambisi manajemen baru untuk mengembalikan The Blues ke persaingan perebutan gelar.

Kesepakatan ini merupakan pukulan telak bagi Aston Villa, yang akan kehilangan salah satu bintang mudanya yang paling menonjol, namun dana fantastis yang diterima klub tersebut mungkin memberinya kesempatan untuk memperkuat skuadnya dengan rekrutan pengganti selama sisa periode bursa transfer musim panas.

Chelsea diperkirakan akan mengumumkan kesepakatan ini secara resmi dalam beberapa hari ke depan, setelah pemeriksaan medis selesai dan kontrak akhir ditandatangani, sebagai langkah yang menegaskan keseriusan manajemen London tersebut dalam membangun tim yang mampu bersaing dengan klub-klub besar pada musim mendatang.