Pukulan telak bagi Arne Slot: Liverpool harus bermain tanpa pemain andalannya hingga akhir musim

Arne Slot harus bermain tanpa Alisson Becker hingga akhir musim, demikian ia umumkan pada konferensi pers Jumat lalu. Kiper Liverpool itu mengalami cedera setelah kemenangan Liga Champions atas Galatasaray (4-0).

Kiper asal Brasil ini telah mengalami masalah otot sejak akhir Maret, yang dialaminya dalam pertandingan leg kedua melawan Galatasaray di Liga Champions. Alisson masih merasakan efeknya hingga saat ini, jelas Slot.

Liverpool memiliki dua pertandingan penting dalam lima hari ke depan. Sabtu ini, mereka akan menghadapi Manchester City di perempat final Piala FA, dan beberapa hari kemudian tim asuhan Slot akan bertandang ke Prancis untuk leg pertama dari dua leg Liga Champions melawan Paris Saint-Germain.

The Reds harus menjalani kedua laga tersebut tanpa kiper utama mereka, demikian dikonfirmasi Slot. “Alisson tidak masuk dalam skuad untuk pertandingan melawan Manchester City dan Paris Saint-Germain, termasuk leg kedua pada Selasa, 14 April. Saya memperkirakan ia akan kembali siap bertanding sekitar akhir musim,” kata mantan pelatih Feyenoord dan AZ tersebut.

Sebelumnya pada musim ini, kiper berusia 33 tahun itu mengalami cedera otot paha belakang dan absen selama 50 hari. Giorgi Mamardashvili saat itu menjadi penggantinya dan bertugas di bawah mistar gawang di Anfield.

Alisson pindah dari AS Roma ke Liverpool pada musim panas 2018, dengan Liverpool membayar 72,5 juta euro untuknya. Kiper tersebut telah tampil dalam 332 pertandingan untuk juara Liga Inggris tersebut dan mencatatkan 140 clean sheet.

Slot juga berbicara tentang Alexander Isak, yang sedang dalam proses pemulihan dari patah tulang betis, selama konferensi pers tersebut. Pelatih kepala belum dapat memberikan pernyataan apakah pemain Swedia yang baru didatangkan itu sudah bisa diturunkan dalam pertandingan-pertandingan krusial mendatang.