Al Hilal memulai perjalanan kontinentalnya di edisi baru Liga Champions Elite Asia dalam kondisi luar biasa dan sulit, setelah dipastikan absennya lima dari nama-nama terpentingnya dalam laga yang dinanti melawan Al Gharafa asal Qatar, pada pertandingan yang akan digelar di Stadion Kingdom Arena dalam ajang matchday pertama fase grup.

Sang juara memasuki laga ini dengan kehilangan sejumlah pilar utama di berbagai lini, sebuah pukulan telak bagi ambisinya untuk memulai dengan sempurna guna meraih dorongan awal menuju persaingan gelar kontinental.

Daftar Absen Memicu Kekhawatiran

Surat kabar "Al Maidan Al Riyadhi" Saudi mengungkap bahwa Al Hilal akan kehilangan lima pemain berpengaruh dalam duel melawan Al Gharafa: Theo Hernandez, Ali Lajami, Hamad Al Yami, Salem Al Dawsari, dan Ollie Watkins.

Absennya bintang Inggris Ollie Watkins semakin menambah beban tim, setelah cedera yang dialaminya selama latihan terakhir, yang membuatnya menepi dari partisipasi di ajang lokal maupun kontinental, sementara durasi absennya dari lapangan hijau belum ditentukan.

Kapten Salem Al Dawsari, salah satu kartu serangan terpenting tim, juga absen, bersama pendatang baru Theo Hernandez, bek Ali Lajami, dan bek sayap Hamad Al Yami.

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Al Hilal Menantang Keadaan

Meski jumlah pemain yang absen cukup banyak, staf pelatih Al Hilal berharap dapat melewati rintangan ini dan meraih kemenangan pada laga pembuka, guna mengirim pesan kuat kepada seluruh pesaing bahwa mereka datang dengan kekuatan penuh untuk bersaing sejak dini demi merebut gelar edisi turnamen terpenting di benua ini.

Laga melawan Al Gharafa menjadi ujian nyata bagi kedalaman skuad sang juara dan kemampuannya menghadapi tekanan, terutama karena tim asal Qatar itu memasuki pertandingan dengan ambisi besar untuk menciptakan kejutan di jantung Riyadh.