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Al Riyadh v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Pukulan telak: Apakah Saleh Abu Al-Shamat akan absen pada derbi Al-Ahli dan Al-Ittihad?

S. Abu Al-Shamat
Al Ahli
Al Ittihad
Saudi Pro League
Arab Saudi

Situasi rumit bagi "Al-Raqi"

Saleh Abu Al-Shamat, pemain Al-Ahli Arab Saudi, tengah menjalani masa-masa sulit, di tengah kemungkinan absennya dari laga derbi Jeddah melawan tetangga sekaligus rival tradisional, Al-Ittihad, akibat cedera.

Abu Al-Shamat mengalami cedera di bagian bahu selama periode lalu, yang menyebabkannya absen dari laga melawan Al-Feiha, Al-Khaleej, dan Al-Shabab di Liga Roshn Arab Saudi, serta melawan Al-Gharafa dan Al-Sadd asal Qatar di Liga Champions Asia Elite.

Surat kabar "Al-Riyadiyah" Arab Saudi menyebutkan bahwa Abu Al-Shamat masih membutuhkan masa pemulihan yang berlangsung antara dua hingga tiga pekan, sebelum kembali ke latihan bersama tim.

Jika ia absen selama 3 pekan, maka ia tidak akan hadir dalam dua laga melawan Al-Faisaly di Liga Roshn, dan Al-Shamal asal Qatar di Liga Champions Asia Elite, selain laga derbi melawan Al-Ittihad.

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ITT

ITT

Al-Ahli akan bertandang ke markas Al-Ittihad, di Stadion Al-Inmaa Jeddah, pada 26 November mendatang, dalam pekan kelima belas Liga Roshn.

Perlu diingat bahwa Saleh Abu Al-Shamat telah tampil bersama Al-Ahli dalam 12 laga sejak awal musim ini, yang di dalamnya ia berhasil mencetak satu gol, serta memberikan satu assist.

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