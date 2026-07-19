Pukulan telak... Apakah Messi diperlakukan tidak adil pada malam penutupan Piala Dunia?

Kegagalan merebut Piala Dunia bukanlah satu-satunya momen menyakitkan bagi Lionel Messi pada malam penutupan Piala Dunia 2026, melainkan kejutan kedua datang ketika ia juga gagal meraih gelar Pemain Terbaik turnamen, meskipun mencatatkan statistik luar biasa sepanjang kompetisi, sehingga kembali memicu perdebatan mengenai kriteria pemilihan pemenang penghargaan individu terpenting di Piala Dunia.

Timnas Argentina kalah dari Spanyol dengan skor 1-0 di pertandingan final, sehingga Messi gagal memimpin “La Tango” untuk mempertahankan gelar juara dunia yang diraihnya pada edisi sebelumnya. Setelah peluit akhir dibunyikan, kapten Argentina itu tampak sangat terpukul, sebelum menyaksikan gelandang Spanyol, Rodri, menerima penghargaan Pemain Terbaik turnamen.

Statistik Messi... Apakah Layak Mendapat Penghargaan?

Melihat statistik kapten Argentina tersebut, tanda tanya yang muncul wajar bagi banyak pengamat. Messi mengakhiri turnamen ini di peringkat kedua daftar pencetak gol terbanyak dengan 8 gol, serta memberikan 4 assist, menjadikannya pemain yang paling banyak berkontribusi dalam gol-gol timnas negaranya selama perjalanan menuju final.

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Prestasi Messi tidak berhenti di edisi kali ini, karena ia juga memperkuat posisinya dalam sejarah setelah menambah koleksi golnya menjadi 21 gol sepanjang sejarah Piala Dunia, sehingga menjadi pencetak gol terbanyak kedua dalam sejarah turnamen tersebut, serta mempertahankan rekornya sebagai pemain dengan assist terbanyak di babak gugur Piala Dunia, setelah mencatatkan 10 assist—sebuah angka yang belum pernah dicapai oleh pemain mana pun sebelumnya.

Selain itu, bintang Argentina ini juga menampilkan performa individu yang luar biasa sepanjang turnamen, terutama saat melawan Inggris di semifinal, ketika ia menciptakan dua gol kemenangan dan menampilkan salah satu penampilan terbaiknya bersama timnas Argentina, sehingga membawa negaranya ke final untuk kedua kalinya berturut-turut.

Rodri... Jantung Spanyol yang Berdenyut

Di sisi lain, pemilihan Rodri bukanlah kebetulan belaka, karena pemain Manchester City ini memainkan peran sentral dalam keberhasilan Spanyol meraih gelar juara, dan menjadi otak di lini tengah Spanyol sepanjang turnamen, berkat kemampuannya mengendalikan ritme permainan, menghubungkan lini-lini, serta menerapkan gaya permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khas “La Roja”.

Pertandingan final pun dengan jelas menunjukkan nilai Rodri, setelah ia berhasil melakukan 101 umpan akurat dari total 106 umpan dengan tingkat akurasi 95%, sehingga berkontribusi langsung dalam mendominasi jalannya pertandingan dan mencegah Argentina menerapkan gaya permainannya.

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Rodri tidak hanya tampil gemilang di pertandingan final, tetapi juga mencatatkan namanya dalam sejarah setelah menjadi pemain dengan jumlah umpan akurat terbanyak dalam sejarah Piala Dunia dengan total 1.394 umpan, melampaui rekor yang sebelumnya dipegang oleh pemain Brasil Dunga, yang mencapai 1.306 umpan.

Perdebatan masih berlanjut antara mereka yang berpendapat bahwa Messi layak dinobatkan sebagai pemenang berkat pengaruhnya dalam serangan dan rekor-rekor bersejarahnya, dengan mereka yang menganggap Rodri sebagai pemain paling lengkap dan paling berpengaruh dalam tim nasional yang meraih gelar tanpa mengalami kekalahan.

Di antara kedua pendapat tersebut, penghargaan Pemain Terbaik tetap menjadi salah satu penghargaan yang paling banyak diperdebatkan setelah berakhirnya setiap edisi Piala Dunia.